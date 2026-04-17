Presentación del equipo Inclusion-On-Track en Bueu y Cangas

El equipo Inclusion-On-Track Racing Team celebra este sábado sendas presentaciones en Bueu y Cangas. Se trata de un proyecto de inclusión deportiva en el motociclismo, en el que pilotos con algún tipo de discapacidad pueden competir en igualdad de condiciones con otros deportistas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Persoas Afectadas de Fibromialxia do Morrazo (Afimo) y los actos serán en la Biblioteca Torrente Ballester a las 17.00 h y en el salón de plenos de Cangas a las 20.00 h.

Desde Inclusion-On-Track explican que se trata de «un proyecto donde la velocidad se mide en oportunidades y la meta es la plena inclusión social y laboral de personas que padecen algún tipo de discapacidad», subrayan. Así, en los eventos programados para esta tarde se incluye una presentación del equipo para conocer a las personas que hacen posible que «este proyecto ruede»; el vehículo del cambio, que es la motocicleta como símbolo de superación, tecnología y de trabajo bajo presión; y los valores sobre la pista, que incluyen la disciplina, el esfuerzo y la demostración de que «en este equipo todos sumamos».