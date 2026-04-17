Motociclismo
Presentación del equipo Inclusion-On-Track en Bueu y Cangas
Es una iniciativa para que pilotos con discapacidad puedan competir en igualdad de condiciones
D.García
El equipo Inclusion-On-Track Racing Team celebra este sábado sendas presentaciones en Bueu y Cangas. Se trata de un proyecto de inclusión deportiva en el motociclismo, en el que pilotos con algún tipo de discapacidad pueden competir en igualdad de condiciones con otros deportistas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Persoas Afectadas de Fibromialxia do Morrazo (Afimo) y los actos serán en la Biblioteca Torrente Ballester a las 17.00 h y en el salón de plenos de Cangas a las 20.00 h.
Desde Inclusion-On-Track explican que se trata de «un proyecto donde la velocidad se mide en oportunidades y la meta es la plena inclusión social y laboral de personas que padecen algún tipo de discapacidad», subrayan. Así, en los eventos programados para esta tarde se incluye una presentación del equipo para conocer a las personas que hacen posible que «este proyecto ruede»; el vehículo del cambio, que es la motocicleta como símbolo de superación, tecnología y de trabajo bajo presión; y los valores sobre la pista, que incluyen la disciplina, el esfuerzo y la demostración de que «en este equipo todos sumamos».
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
- Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia