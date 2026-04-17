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Oposición municipal

El PP culpa a la Zona Franca de enterrar el parque empresarial

Manifiesta sus indignación porque el gobierno permitiera a David Regades firmar en el libro de honor del Concello de Cangas

Dolores Hermelo, líder del PP, en un pleno de Cangas

Dolores Hermelo, líder del PP, en un pleno de Cangas / Julio Santos Álvarez

Juan Calvo

Cangas

El grupo municipal del PP de Cangas denunció la falta de gestión y lo que considera exceso de propaganda que supone la visita del delgado de Zona Franca, David Regades, a la villa, donde se comprometió a estudiar la viabilidad de la construcción de un aparcamiento bajo la explanada de Ojea. El PP vuele a insistir en su práctica política de que el gobierno no trabaja, y en decir que esta iniciativa es una «ocorrencia de manual». Recuerda que la concesión de las naves es un trámite que lleva dos años sin resolver ante Costas del Estado y dice que «en lugar de traballar y enviar a Madrid los papeles para conseguir la concesión, la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y su teniente de alcalde, Sagrario Martínez (PSOE), prefieren sacar del cajón proyectos viejos para hacer una foto y hablar de estudiar viabilidades».

También muestra su indignación el PP por el hecho de que se permita firmar a David Regades en el libro de honor del Concello, cuando Zona Franca frenó el desarrollo industrial de Cangas en los últimos diez años. «A Gondomar e Vilaboa se les da suelo industrial y viveros de empresas reales, pero a Cangas nos entierra el parque empresarial de Morrazo durante una década. A nosotros, ni agua», denuncian los populares. El grupo mayoritario de la oposición municipal de Cangas culpa a la Zona Franca de enterrar el parque empresarial previsto en Cangas en la zona de A Madalena.

Sostiene el PP que es una auténtica tomadura de pelo que, después de años castigando a Cangas, sin inversiones, mientras reniegan de millones a los concellos del entorno., «venga ahora a vendernos la moto de un parking y se firmen en el libro de honor del Concello con la connivencia y los aplausos de una alcaldesa que parece olvidar la deuda histórica que tienen con nosotros.

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El Partdo Popular concluye exigiendo al BNG y a sus socios que dejen la propaganda y las inforgrafías y se pongan a trabajar en lo urgente: tramitar la concesión de los terrenos ante Costas y solucionar los problemas reales de vecinos que llevan meses abandonados, a tu entender, aunque los hechos demuestran una cosa distinta.

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