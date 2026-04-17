El PP culpa a la Zona Franca de enterrar el parque empresarial

El grupo municipal del PP de Cangas denunció la falta de gestión y lo que considera exceso de propaganda que supone la visita del delgado de Zona Franca, David Regades, a la villa, donde se comprometió a estudiar la viabilidad de la construcción de un aparcamiento bajo la explanada de Ojea. El PP vuele a insistir en su práctica política de que el gobierno no trabaja, y en decir que esta iniciativa es una «ocorrencia de manual». Recuerda que la concesión de las naves es un trámite que lleva dos años sin resolver ante Costas del Estado y dice que «en lugar de traballar y enviar a Madrid los papeles para conseguir la concesión, la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y su teniente de alcalde, Sagrario Martínez (PSOE), prefieren sacar del cajón proyectos viejos para hacer una foto y hablar de estudiar viabilidades».

También muestra su indignación el PP por el hecho de que se permita firmar a David Regades en el libro de honor del Concello, cuando Zona Franca frenó el desarrollo industrial de Cangas en los últimos diez años. «A Gondomar e Vilaboa se les da suelo industrial y viveros de empresas reales, pero a Cangas nos entierra el parque empresarial de Morrazo durante una década. A nosotros, ni agua», denuncian los populares. El grupo mayoritario de la oposición municipal de Cangas culpa a la Zona Franca de enterrar el parque empresarial previsto en Cangas en la zona de A Madalena.

Sostiene el PP que es una auténtica tomadura de pelo que, después de años castigando a Cangas, sin inversiones, mientras reniegan de millones a los concellos del entorno., «venga ahora a vendernos la moto de un parking y se firmen en el libro de honor del Concello con la connivencia y los aplausos de una alcaldesa que parece olvidar la deuda histórica que tienen con nosotros.

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El Partdo Popular concluye exigiendo al BNG y a sus socios que dejen la propaganda y las inforgrafías y se pongan a trabajar en lo urgente: tramitar la concesión de los terrenos ante Costas y solucionar los problemas reales de vecinos que llevan meses abandonados, a tu entender, aunque los hechos demuestran una cosa distinta.