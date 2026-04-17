Costas promete un estudio para mitigar desde el mar el impacto del oleaje en O Con y el Concello de Moaña redactará el proyecto que solucione el hundimiento

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se desplazó ayer a Moaña para conocer de primera mano el hundimiento del litoral de O Con, zona que recorrió acompañado por el jefe provincial de Costas y la alcaldesa, Leticia Santos.

Se trata de la primera visita de un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a esta zona, sobre la que tanto el vecindario como el Concello llevan años alertando. El encuentro responde a la necesidad de impulsar un proyecto integral que dé solución al riesgo de derrumbe tanto en el tramo de la calle José Costa Alonso paralelo a la playa de O Con como en el mirador de O Fiunchal, situado también sobre el único arenal de la villa distinguido año tras año con la bandera azul.

Tras la visita, el secretario de Estado se comprometió con la regidora a encargar “de inmediato”, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, un estudio técnico al CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas). El informe analizará la viabilidad de una actuación en el mar que permita reducir la energía de las olas antes de su impacto en la costa, en concreto en la playa.

Santos valora este paso porque, según destaca, “supone afrontar el problema de forma global” y evitaría que una solución estructural volviese a sufrir daños en una década ante unos temporales de viento y oleaje cada vez más frecuentes.

Si se concluye que es necesario limitar el oleaje, se estudiarán las alternativas más viables. Entre ellas figuran pantalanes flotantes, como el que protege el muelle de bateeiros de A Mosqueira, o un arrecife artificial ecológico.

No obstante, no todo el trabajo técnico recaerá en el Gobierno central. El Concello se compromete a avanzar en la redacción de un proyecto que aporte una solución estructural tanto para los muros que sostienen el mirador de O Fiunchal como para la calle José Costa Alonso. Para ello, la administración local contará con el asesoramiento de la Jefatura Provincial de Costas de Pontevedra durante la elaboración del documento, con el objetivo de facilitar y agilizar su posterior tramitación y aprobación.

La alcaldesa explica que en los próximos días decidirán cómo contratar esta redacción. Mientras tanto, desde hace una semana se ejecuta una obra de urgencia que, con una inversión de 48.400 euros, permitirá reabrir en breve el paso a los vehículos de los residentes. El vial permanecía cortado desde diciembre por precaución. Ayer, en esa actuación, ya se estaba extendiendo la base para el futuro asfaltado, por lo que los trabajos avanzan a buen ritmo.

Una vez concluida la parte técnica, ambas instituciones “evaluarán las posibilidades de colaboración en la ejecución de las distintas obras a acometer”, por lo que todavía está por decidir cómo se financiarán las actuaciones sobre el terreno.

Santos considera que esta visita supone “un impulso decisivo para abordar una actuación necesaria en este punto de la costa, con un enfoque que permita mitigar los efectos del cambio climático”, y plantea una intervención dividida en dos ámbitos complementarios: el mar y la costa.

Tras este primer acuerdo para afrontar un problema grave, la alcaldesa agradece “la visita y el compromiso de colaboración del secretario de Estado de Medio Ambiente”, así como la información y el apoyo prestados por la Asociación Veciñal de Tirán y por los residentes de O Con.

La situación se ha agravado en los últimos años, con socavones constantes en el vial. Además, al excavar se comprobó que parte del firme estaba prácticamente en el aire, con el mar bajo el asfalto. El mirador de O Fiunchal, por su parte, permanece cerrado desde hace seis años y las grietas en su entorno son cada vez más pronunciadas.