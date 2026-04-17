Homenaje en Bueu a Johan Carballeira en el 89 aniversario de su fusilamiento

El Concello de Bueu y la Asociación Amigos de Johan Carballeira abren este viernes los actos de "Abril, mes da memoria" con un homenaje y ofrenda floral para recordar al que fuera alcalde del municipio, poeta y periodista. La fecha elegida coincide con el 89 aniversario del fusilamiento de José Gómez de la Cueva "Johan Carballeira" y el reconocimiento tendrá lugar a las 19.30 horas en el monumento erigido en su memoria delante de la playa de Banda do Río. Al acabar, los actos continuarán en el Centro Social do Mar con una charla titulada "A represión na comarca do Morrazo no ano 1936".

La ofrenda servirá para recordar a Johan Carballeira y a los vecinos de Bueu que fueron fusilados junto a él en la madrugada del 17 de abril de 1937 en A Caeira, en Poio: Avelino Chapela Soliño y Manuel Chapela Couso, ambos canteros del lugar de A Portela, y Manuel Graña Pouseu, líder del sindicato CNT en el municipio. Esta parte del homenaje incluirá el acompañamiento musical de Dori Santos y Lía Vilas al violín.

A las 20.00 horas se celebrará en el Centro Social do Mar la mesa redonda "A represión na comarca do Morrazo no ano 1936", en la que intervendrán el exalcalde de Bueu y directivo de la Asociación Amigos de Johan Carballeira, Xosé Novas; Iago Santos Castroviejo como representante de la Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas ; Queta Otero Molas, de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín; y Luís Chapela Bermúdez, de la Irmandade do Dolme, de Moaña.

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Los actos de "Abril, mes da memoria" concluirán el jueves 23 de abril con un coloquio en el que volverá a intervenir Xosé Novas para presentar su trabajo de investigación sobre los concellos de O Morrazo durante la II República.