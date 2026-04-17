El gobierno de Cangas lleva a pleno el refuerzo con 26 viajes del bus a las playas en verano

El gobierno de Cangas va dando pasos para intentar mejorar el transporte a las parroquias y está valorando económicamente la implantación, propuesta desde Mobilidade de la Xunta, de un Servicio de Interés Municipal (SIMU), como el que tiene en activo desde 2022 y ampliado en 2025 Concellos como el de Nigrán. Sin embargo, lo que más preocupa ahora al gobierno local, antes que conectar a las cinco parroquias es el servicio de transporte público a las playas, que ya funcionó de manera discreta y con baja demanda el verano pasado con una línea a Donón, pero que requiere de más esfuerzo como alternativa para retirar la avalancha de coches a los arenales.

Con respecto al SIMU, la intención del gobierno es consensuar una propuesta para después del verano y, por el momento, se abstiene de responder a la oferta del PP que anunció que apoyaría una modificación presupuestaria en el pleno para implantar este SIMU y mejorar el transporte público en las parroquias.

Lo más inmediato para el gobierno local que lidera Araceli Gestido es mejorar el transporte público a las playas y, con tal motivo, lleva a pleno una moción para instar a la Xunta el refuerzo de manera inmediata del servicio de autobuses durante la temporada estival, especialmente en las líneas del contrato XG852 que cubre el oeste de la comarca de Morrazo entre Cangas hacia Donón y Vilanova, en O Hío y que presenta «servicios insuficientes».

En la moción, el gobierno tripartito solicita la ampliación de frecuencias y horarios en la ruta de este contrato Cangas-Balea-Seixo (Darbo)-Liméns-O Hío-Nerga-Cruce de Nerga-Donón. Propone un refuerzo de lunes a sábados de Cangas a Donón, a las 16:00 y 21:00 horas y regreso a las 16:30 y 21:30 sustituyendo el actual de las 20:00 que hay en julio y agosto, pero sólo de lunes a viernes. La ida ahora es a las 11:30, pero no funciona en festivos y hay regreso a las 08:50 (no lectiva); 12:00 y el de las 20:00 de los dos meses de verano. En la propuesta del gobierno plantea también el refuerzo de esta línea los domingos con frecuencias de ida de Cangas a Donón a las 11:30; 16:00 y 21:00 y regreso a las 12:00; 16:30 y 21:30.

También se pide el refuerzo de la línea que figura en este contrato de Vilanova a Cangas, que pasa por O Hío, Liméns, Seixo, Balea y Cangas.

La propuesta de refuerza implica viajes de ida de Cangas a Vilanova, de lunes a viernes, a las 16:00 y 21:00; y regreso a las 16:30 y 21:30. En cuanto a los sábados, se propone reforzar la línea con salidas de Cangas a las 16:00 y 21:00 y regreso desde Vilanova a las 16:30 y 21:30. Los domingos se pide el refuerzo con tres frecuencias de Cangas a Vilanova con salidas a las 11:30; 16:00 y 21:00 y regreso a las 12:00; 16:30 y 21:30.

Dentro del contrato, el gobierno local cree necesario el refuerzo de la línea de Bueu (puerto) a Aldán y Cangas, ampliando el servicio todos los días de la semana, especialmente el fin de semana con una última salida de Cangas-Bueu a las 21:00 y última salida de Bueu-Cangas a las 21:30 horas.

La moción que el gobierno lleva al pleno de este mes, insta a la Xunta a establecer una línea de colaboración con el Concello para el diseño de un plan integral de movilidad estival que incluye coordinación institucional, valoración de la demanda real, medidas complementarias al transporte público e integración con el modelo turístico sostenible del municipio.

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El gobierno es consciente de que, en los últimos años, el transporte público se convirtió en un elemento clave en la lucha contra el cambio climático, al contribuir a la reducción del uso del vehículo privado y que en el caso de Cangas esta cuestión cobra especial relevancia durante el verano por la avalancha a las playas. El aumento de turistas se traduce en una presión sobre el sistema viario, especialmente en las parroquias de O Hío y Aldán generando atascos en las vías a las playas, problemas de aparcamiento para los vecinos, incremento de emisiones contaminantes y deterioro del entorno natural, de ahí la necesidad de reforzar este contrato de transporte público XG852.