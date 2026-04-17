Éxito profesional y de público en las jornadas de Aspamsim.

Se habían elaborado bajo el sigilo, pero con la meticulosidad necesaria para tener capacidad de atraer. Fueron docentes de Aspamsim los que en una charla bajo el título «Neurodivergentes» llenaron el salón de plenos del Concello de Cangas, para sorpresa de muchos e interés de muchos más.

Firmar en el libro de honor: protocolo o educación

Indignado, desafiante, casi, se mostraba ayer el PP por el hecho de que al delegado de la Zona Franca se le hubiese colgado un pin del Concello y permitido firmar en el libro de honor. Asegura que la Zona Franca fue la culpable de tirar por el suelo el parque empresarial de Cangas. Olvida el PP que antes de que el PSOE gobernara en la Zona Franca lo hacía el PP y que los del suelo industrial también lo dejó ahí, en una idea muy peregrina si ningún tipo de presupuesto. Y en esa época no hubo tampoco un solo céntimo para Cangas de ese organismo que, he de reconocerlo, no sé muy bien como funciona. Siempre me pareció un misterio, lo mismo que el IGVS o el IGAPE y, si me apuran, las cámaras de comercio. Las Diputaciones sí que sabemos para qué están, pero no tendrían que estar. Fue lo primero que se dijo cuando se implantó el estado de las autonomías. Pues siguen. En fin, el caso es que firmar en el libro de honor es un protocolo, una cuestión de educación, que no está reñida con servir o servirse. De lo contrario, habría que encontrar una fórmula para retirar del libro de honor a aquellos que con los años demostraron su poco apego a Cangas.