La densidad de viviendas en la zona del Saiñas alcanza las 35 por hectárea

El espacio en el que la Xunta quiere construir las 300 viviendas de protección oficial de Cangas, cerca del río Saiñas, en la zona de A Rúa, está clasificado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico como urbanizable, si bien temas como la altura se tendrán que especificar cuando la Consellería de Vivenda desarrolle la zona.

Según las citadas normas por las que aún se rige el urbanismo de Cangas, las determinaciones para el desarrollo de este SAU Residencial señalan que según el artículo 33 del reglamento de Planeamiento se ordenará el citado sector mediante un único plan parcial, con edificabilidad máxima de 0,4 m2/m2. La densidad máxima será de 35 viviendas por hectárea, sobre el total bruto de actuación. Los parámetros de edificabilidad y densidad serán aplicables a la superficie total del sector, excluía a la superficie con destino a sistemas generales. Según los datos que obran en los planos municipales, la superficie de actuación total alcanza las 16 hectáreas, pero se incluye todo, río y zona de policía, zona verde; además los promotores están obligados a construir viales, por lo que no toda la superficie del terreno elegido por la Xunta se destina a viviendas de protección. Aún así, 35 viviendas por hectáreas es un número de densidad considerable.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), que acudió a la reunión del miércoles con la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Allegue, asegura que esta planificación de la Xunta a través del PIA (Pan de Inversiones Autonómica) se concibe de forma comarcal; es decir, que se trata de viviendas de protección oficial que se construyen en Cangas, pero que son para todo Morrazo; de ahí que hubiera escogido esta zona, sita entre las dos rotondas de A Rúa y la de O Gordo, en la margen izquierda en dirección a la autovía de Morrazo, por la misma razón por la que también el gobierno tripartito elegido los terrenos ubicados en frente para la construcción del nuevo equipamiento sanitario, bien CAR, bien CIES, que los consigue de forma gratuita a través del proyecto que promueve Amgecabe.

Ya más en frió, el gobierno local analizó ayer con los técnicos municipales los terrenos elegidos por la Xunta de Galicia para su promoción de vivienda de protección. La situación del río Saiñas, que atraviesa toda la zona afectada, es la que sigue preocupando, a pesar de que Vivenda considera que lo tiene todo estudiado y que el río no será ningún inconveniente para la construcción de las 300 viviendas.

Cangas no quiere unas viviendas que se construyan al margen de la villa, no quiere que sean guetos, de ahí que el Concello vaya a realizar mucho hincapié en la comunicación de esta zona con la villa, aprovechando también que en futuro estará ubicado en frente el nuevo equipamiento sanitario de Cangas.

Noticias relacionadas

El acto coste frena el desarrollo de las unidades de actuación de Cangas

Si algo puso de manifiesto el encuentro entre el gobierno local de Cangas y la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Allegue, es que Cangas aún tiene, en sus viejas y prácticamente obsoletas Normas Subsidiarias de Planeamiento, numerosas unidades de actuación sin desarrollar, lo que pone de manifiesto que los propietarios de los terrenos afectados no tienen interés en desarrollar urbanísticamente la zona. Hay interés en la de Massó, como lo demostró Marina Atlántica al presentar otro proyecto para el desarrollo de la zona, muy distinto al que formuló a inicios de siglo. Hay también deseo en desarrollar la Unidad de Actuación Número 5, en Altamira, donde está el aparcamiento municipal. Aquí está Aliseda en negociaciones con el gobierno local para sacar adelante. Pero no hay mucho más. De hecho, el ejecutivo local llevaba en una carpeta como suelos alternativos para ubicar las viviendas de protección oficial unidades de actuación como la 6 o la 16. La cuantía del desarrollo urbanístico es lo que supone que los propietarios se muestren reacios.