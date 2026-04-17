Cangas tala árboles en la franja de A Choupana ante la tardanza de Seaga

Llega la primavera, empiezan los primeros fuegos forestales y la Xunta cumple con la obligación de publicación del Plan Pladiga de prevención y defensa contra los incendios forestales. En este documento O Morrazo se mantiene en el Distrito XIX, cubierta por los medios que trabajan desde Caldas hasta la comarca. En todo el distrito se quemaron, el año pasado, 236,46 hectáreas, con muy poca incidencia del fuego en O Morrazo.

Así las cosas, Bueu, Cangas y Moaña siguen siendo municipios con un índice de riesgo diario alto, pero lejos de la situación de las localidades con índice muy alto o extremo. El Pladiga considera O Morrazo en grado tres de cinco escenarios contemplados para un año en el que se teme una enorme cantidad de biomasa en los montes sin cuidar debido a las altas precipitaciones del invierno.

Con la consideración de riesgo alto, se prohibirán los trabajos que supongan la utilización de maquinaria sin estar provistos de equipamiento para la extinción de incendios y la correspondiente autorización. Tampoco se podrá, en verano, circular con vehículos motorizados en los caminos forestales, rurales y vías que atraviesan las zonas forestales.

Al margen de esto, los Concellos de Morrazo ya trabajan para llegar a los meses de verano en las mejores condiciones posibles para hacer frente a los incendios forestales. En el caso de Cangas, el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, confirma que ya se procedió a la tala de árboles junto a las viviendas de protección de A Choupana, respondiendo a una petición de los vecinos residentes y de la Asociación de Veciños. La finca en la que se actuó figura en el catastro a nombre de unos herederos con los que no se pudo comunicar el Concello, de ahí que el concejal señala que tuvieron que publicarlo en el BOP y luego del plazo se buscó la opción de adjudicar la tala a un maderero por el valor de la madera para no pagar por el trabajo. El Concello también actuó en otra parcela que es municipal, confirma Iglesias.

Explica que aunque el Concello tiene convenio con la empresa pública Seaga para la limpieza de franjas, resulta más ágil hacerlo de esta manera ya que tiene una lista de espera considerable «porque no tiene suficientes recursos para todo el país». Explica el edil que en el reparto les corresponden 10 hectáreas de trabajo a cargo de Seaga en franjas secundarias, «pero no hay fecha exacta para los trabajos. Puedes enviar qué 10 hectáreas quieres pero no sabes cuándo se harán». Añade que Seaga también hace trabajos de mantenimiento en pistas y presta maquinaria «pero también a expensas de cuando esté disponible». El edil recalca que la responsabilidad de limpieza de fincas es de los propietarios que pueden contratar los trabajos con Seaga a precios muy razonables: «Lo que no es razonable es cargar a los Concellos con la ejecución subsidiaria cuando la administración municipal no dispone de medios para hacerlo». Añade que el abandono del trabajo de las fincas en toda la franja litoral está poniendo en graves aprietos a los Concellos «que tenemos que atender las demandas de los vecinos por miles de fincas. Esto supone miles de expedientes administrativos, sin personal suficiente en los departamentos de medio ambiente».

Convenio en Moaña

Moaña también suscribió este año el convenio con Seaga que pactó con el Concello revisar el estado de sus compromisos de limpieza en el municipio, pues «lleva un retraso de años» explica la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela. Para incluir en el convenio a los terrenos privados cuyos propietarios no están cumpliendo con la limpieza de franjas secundarias, Moaña está publicando en el DOG anuncios de notificación infructuosa y requerimiento de gestión de biomasa. Se trata de una herramienta necesaria para que los trabajadores de Seaga puedan acometer la limpieza de forma subsidiaria. Esta primavera ya se realizaron 11 notificaciones y otras ocho están pendientes de publicar. Ayer mismo se emitió un anuncio destinado a un terreno de O Igrexario de Tirán. A mayores, está previsto que hoy mismo la alcaldesa, Leticia Santos, dicte un bando recordando la obligación de tener las fincas privadas limpias antes del 31 de mayo. También se emitirán hasta 100 cartas destinadas a otros tantos propietarios de terrenos con el mismo aviso.

Más de 850 notificaciones a propietarios en Bueu

El Concello de Bueu acordó esta semana adherirse al convenio para la gestión de las franjas secundarias de biomasa forestal que promueven la Consellería do Medio Rural y la empresa pública Seaga, un acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno. Pese a ello desde el gobierno local no ocultan su escepticismo sobre los beneficios y bondades reales de este instrumento, que entienden que está pensado para ayuntamientos más pequeños.

Una de las medidas más importantes es la ya anunciada posibilidad de que la Xunta o los propios ayuntamientos puedan acceder a fincas para proceder a su limpieza y luego repercutir subsidiariamente los costes a los propietarios. Algo que en la práctica no resulta tan sencillo y que puede demorarse hasta años, según explica el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, que estuvo presente en la reunión celebrada en marzo en la delegación de la Xunta de Galicia en Pontevedra.

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En lo que va de año desde el Concello de Bueu ya enviaron más de 850 notificaciones o cartas informativas a propietarios de parcelas para recordarles su obligación de limpiar los terrenos afectados por la ley de prevención de incendios. El ayuntamiento aprobado desde el año 2023 su plan municipal contra incendios, en el que se identifican 13.231 parcelas en redes secundarias de biomasa y que suman casi 620 hectáreas.