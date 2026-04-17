Los campamentos de turismo rústico de "Forqueiros Sur" y "A Grela", en Bueu, pasan la fase de exposición pública sin alegaciones

Los dos proyectos para la construcción de sendos campamentos de turismo rústico en Bueu continúan adelante con su tramitación sin que se hayan recibido alegaciones durante la fase de información pública, que forma parte del proceso de evaluación de impacto ambiental simplificada. Se trata de las iniciativas denominadas como "Forqueiros Sur", en Beluso, y "A Grela", en Cela, y que en conjunto suman 16 cabañas. Ahora el proceso proseguirá con los informes sectoriales de los distintos organismos con competencias en los ámbitos de actuación, cuyo resultado final deberá ser publicado tanto en la web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático como en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El primero de los expedientes que se sometió a exposición pública es el de "Forqueiros Sur", que está promovido por una empresa con sede en Silleda –SCJF Realty S.L.– y prevé construir alojamientos rústicos, consistentes en ocho cabañas estilo nórdico en una parcela de 32.326 metros cuadrados, en las inmediaciones de San Amedio. Las cabañas constarán de una superficie construida de 40 metros cuadrados y otros 33,27 metros cuadrados de terraza. Todas las cabañas incluirán un jacuzzi: en cuatro estará en la terraza exterior y en las otras cuatro en el interior.

El campamento de turismo tendrá la categoría de dos estrellas y se completará con la rehabilitación de una antigua vivienda de piedra que funcionará como recepción; una construcción auxiliar (tipo bar); una piscina comunitaria; y la apertura de un nuevo vial de acceso interior.

El segundo de los proyectos que está en proceso de evaluación de impacto ambiental simplificada es el camping de "A Grela", con categoría de tres estrellas y que promueve el conocido vecino bueués e influencer Hugo Pérez Cabaleiro. La iniciativa se proyecta en un conjunto de once parcelas catastrales con una superficie global de 9.216 metros cuadrados, que están ubicadas en el entorno de los núcleos rurales de O Beloso, O Río y O Burgo, en la parroquia de Cela. Según el proyecto, el campamento constará de un edificio de servicios comunes, tipo recepción y cafetería; una piscina exterior con un kiosko y «playa artificial»; y los propios alojamientos: ocho cabañas, con superficies que oscilan entre los 200 y 291 metros cuadrados.

El plano con la actuación prevista para el campamento de tres estrellas de A Grela, en la parroquia de Cela (Bueu). / Tysgal

El diseño de esas construcciones responderá a cinco tipologías, en función de superficie y servicios. La tipo A será una cabaña con jacuzzi circular interior, dormitorio, baño, cocina, porche, balcón con vistas a la ría de Pontevedra y una altura nunca superior a los siete metros desde la rasante del terreno hasta el arranque de la cubierta. La tipo E será una cabaña accesible, con jacuzzi circular interior, dormitorio, baño, cocina, porche y balcón. La tipo B constará de dormitorio, baño y balcón. La tipología C será una cabaña de dos dormitorios dobles y baño. Finalmente se prevé una construcción con espacio de cocina y comedor para uso de los alojamientos B y C –que no cuentan con este servicio– o para uso reservado.

Los promotores de los dos campamentos coinciden al señalar en sus respectivas memorias que los proyectos están diseñados para su integración ambiental en el entorno y sostienen que su implantación contribuirá a eliminar la presencia de especies aloctónas o invasoras, como eucalipto o acacias.

En estos momentos en Bueu ya existen dos establecimientos de estas características, uno en las cercanías de Cabo Udra y otro en As Meáns. Este último está a la venta desde hace meses a través de una inmobiliaria de O Morrazo.