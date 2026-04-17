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Movilidad en Moaña

El estado de los caminos rurales de Domaio lleva al PP moañés a exigir que se destinen a su reparación los fondos del Plan Vía Depo

Los populares consideran que muchas vías están "impracticables" y rechazan que el gobierno local se refugie en los Consellos Veciñais

Baches profundos en algunas de las carreteras de Domaio.

Baches profundos en algunas de las carreteras de Domaio. / FdV

Fran G. Sas

El estado de algunos viales del rural de Moaña se ha convertido en los últimos días en un nuevo foco de confrontación política, después de la renuncia de la empresa que iba a ejecutar los 12 arreglos de caminos incluidos en el plan de asfaltados. En esta ocasión, el PP, principal partido de la oposición, alerta del deterioro de numerosas pistas en la parroquia de Domaio y reclama una actuación urgente. Su portavoz, Alfonso Piñeiro, sostiene que varios viales de titularidad municipal están “totalmente impracticables”, con grandes dificultades para la circulación, riesgos para los vehículos y problemas para la seguridad viaria de conductores y peatones.

Los populares proponen destinar a la mejora de estas pistas los cerca de 200.000 euros que la Diputación de Pontevedra acaba de anunciar para Moaña dentro del Plan Vía Depo. “Con esta nueva transferencia de fondos, orientada exclusivamente a este tipo de obras, al gobierno del BNG se le acabaron las excusas más variopintas”, afirma Piñeiro.

El portavoz popular considera urgente acometer trabajos de reparación y bacheo en las calles de Domaio y lamenta que la alcaldesa, Leticia Santos, “siempre haya descartado actuar en esta parroquia pese a la evidente necesidad, escudándose en que estas obras no figuraban entre las peticiones del Consello Veciñal de Domaio”.

Otro de los caminos que necesita una reparación &quot;urgente&quot;.

Otro de los caminos que necesita una reparación "urgente". / FdV

A juicio del PP, los consellos veciñais, integrados por colectivos de distintas parroquias y barrios, son órganos que los nacionalistas “emplean a su antojo, ya que cuando les interesan sus dictámenes les hacen caso y, cuando no les convienen, quedan en el olvido”. Piñeiro considera que se trata de un “uso torticero” de la participación ciudadana.

En este contexto, el portavoz popular defiende que el gobierno local no puede centrarse exclusivamente en lo que indiquen los consellos veciñais, “pues, como su nombre indica, estos órganos sirven para aconsejar, pero quien gobierna, que es el BNG porque así lo decidieron los vecinos, debe liderar, tomar decisiones y atender prioridades flagrantes como esta”.

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El Plan Vía Depo, impulsado para ayudar a los concellos a paliar los efectos de las borrascas sobre las carreteras, supondrá una nueva inyección económica para Bueu, Cangas y Moaña. En el caso del municipio moañés, la cuantía prevista roza los 200.000 euros.

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