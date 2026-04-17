Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reapertura OrmuzVentas automoción gallegaCentenario Juan BouzoAscender con más de 65 añosCrimen pozo PorriñoAspas tras Friburgo
instagramlinkedin

Memoria histórica

Bueu rende homenaxe a Johan Carballeira e aos represaliados no 89 cabodano do seu fusilamento

Ver galería

Homenaxe no 89 cabodano do fusilamento de Johan Carballeira / Fdv

David García

Bueu

Na madrugada dun día como este venres, pero de hai 89 anos, o que fora alcalde de Bueu, xornalista e poeta, José Gómez de la Cueva «Johan Carballeira», foi fusilado xunto a outros tres veciños de Bueu dentro da represión desatada polo golpe de estado de 1936.

Como cada ano o Concello de Bueu e a Asociación Amigos de Johan Carballeira lembran esta data cunha ofrenda floral no monumento erixido na memoria de Carballeira e do resto de represaliados.

A programación completouse cunha conferencia e coloquio no Centro Social do Mar de Bueu, coa intervención de representantes dos colectivos de memoria histórica da comarca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
