Zona Franca ofrece apoyo a Cangas para un parking subterráneo en Ojea

Se esperaba mucho de esta reunión. El tripartito de Cangas, del que el PSOE forma parte, tenía ganas de acercar posturas sobre asuntos que le son comunes, como la posibilidad de construir un parking subterráneo en la explanada de Ojea. Se trata de una veterana aspiración de los socialistas que ahora hace suya todo el tripartito (BNG, PSOE y EU).

Pasaba varios minutos de las 13.00 horas de este miércoles cuanto llegó el delegado de la Zona Franca, David Regades, al Concello de Cangas. Fue recibido por la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), la portavoz socialista Sagrario Martínez, el concejal de Deportes, Eugenio González (PSOE), y la edil de EU, Aurora Prieto. Araceli Gestido impuso a David Regades un pin del Concello de Cangas, para que después el invitado firmara en el libro de honor del Concello de Cangas.

Ambas partes sabían perfectamente cuál era el objetivo, qué era lo que la Zona Franca de Vigo podía dar a Cangas y qué podía sacar el Concello de la Zona Franca. Así que, después del habitual protocolo, el discurrir de la reunión se centró rápidamente en abrir el proceso para estudiar la viabilidad de construir un parking subterráneo en la explanada de Ojea y establecer vías de colaboración para otros posibles proyectos en Cangas.

También se habló del futuro de Ojea, todavía más enrevesado desde que la comunidad autónoma se hizo con las competencias del litoral. A principios de mandato, Costas había iniciado los trámites para derribar las naves de Paganini, Iglesias y el aserradero de Córdoba. Las tres fueron ya catalogadas por Litoral, lo que supone un cambio de postura radical respecto a lo que opinaba Costas. El aparcamiento subterráneo se extendería desde la explanada de Ojea hasta la Alameda Nueva.

En la reunión se pusieron las bases para encaminar este proceso que tiene para pasar por la concesión de este espacio y redactar un proyecto que no solo dote plazas de aparcamiento a la ciudadanía, sino que también pase por la recuperación de las naves y de toda la explanada, colindante con el edifico del Concello. David Regades manifestó su voluntad para que le proyecto pueda salir adelante y expresó su interés en la rehabilitación de las naves de Ojea «a recuperación de patrimonio arquitectónico industria e estas naves, que son antigas conserveiras, teñen un relato histórico que debemos recuperar e coidar porque son unha sinal de identidade do pobo. Son idóneas para realizar proxectos de emprendemento vinculados á economía azul.

Por su parte, el gobierno local de Cangas manifestó que «si logramos entre Concello y Zona Franca dar saída a esta actuación estaríamos dando unha solución a milleiros de veciños, veciñas e visitantes que no teñen onde aparcar porque seguimos perdendo prazas de estacionamento». El gobierno local asegura que la construcción de un aparcamiento subterráneo es una de las demandas más importantes de los vecinos.

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La viabilidad tiene más que ver con la posibilidad técnica que con la económica. No hay que olvidar que se trata de una zona ganada al mar.