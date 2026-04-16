La Xunta ubica en Cangas 300 viviendas de protección en donde el PP quería el CIS

El gobierno local de Cangas no tuvo tiempo, ayer por la mañana, para desplegar el mapa que llevaba bajo el brazo y explicar a la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, María Allegue, en su despacho, las diversas alternativas para construir viviendas sociales en el municipio. El lugar ya había sido elegido: el situado frente a A Rúa, frente al que se pretende desarrollar mediante una modificación puntual de las Normas Subsidiarias y a través de la cual el Concello consigue 11.000 metros cuadrados para la construcción de un nuevo equipamiento sanitario, bien un centro de alta resolución (CAR) o un centro integral de saúde (CIS).

Espacio que se verá afectado por el plan de la Xunta. / | SANTOS ÁLVAREZ

Se trata de una zona que supera los 75.000 metros cuadrados de extensión y que se sitúa muy cerca del río Saiñas y también del vial de acceso a la autovía que hay entre las dos rotondas, la de A Rúa y la de O Gordo.

Coincide esta zona con la que el Partido Popular siempre pretendió desarrollar mediante una modificación puntual para que se construyera en ella el nuevo equipamiento sanitario. Es la que una y otra vez pedía el PP y señalaba que tenía muchas mejores condiciones que la de Amgecabe (sociedad mercantil que promueve la modificación puntual en A Rúa). Ahora bien, será la Consellería de Infraestruturas e Vivenda la que se encargará de realizar el proyecto, de negociar la compra o la expropiación de los terrenos necesarios y también la que tendrá que presentar una modificación puntual de las Norma Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, punto que tendrá que ser aprobado por el pleno.

La consellería esgrime la accesibilidad como punto decisivo para ubicar en la mencionada zona próxima al Saiñas las viviendas de protección, que es el mismo argumento que también utiliza el gobierno para ubicar al lado contrario el nuevo equipamiento sanitario. Una entrada sería por la rotonda de A Rúa y otra por la avenida Castroviejo. Hay que recordar que la AXI no admite un acceso directo a la zona desde el vial de acceso a la autovía, entre rotonda y rotonda.

Ámbito elegido. / Fdv

El gobierno local pidió a la Consellería de Infraestruturas e Vivenda rapidez en la tramitación. A cambio, el tripartito se comprometía también a llevar cuanto antes al pleno la propuesta, que estaría financiada a través de los famosos PIA (proxectos de interese económico) de la Xunta de Galicia. El gobierno cangués quiso saber si las viviendas sociales que se iban a construir eran de esas en las que no cabía la posibilidad de una especulación futura. La respuesta fue que sí, que estas construcciones nunca dejarían de ser viviendas sociales. «Se nos dijo que sí al 100%», manifestó el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias. Había dudas en la comitiva canguesa sobre si el hecho de que el cauce del río Saiñas pasara tan próximo a la zona de actuación no iba a suponer un inconveniente. La respuesta fue que no, que la consellería tenía concebido la construcción de un paseo fluvial con sus debidos puentes. La elegida era una propuesta que iba en la carpeta del gobierno local, pero tenía más: la Unidad de Actuación Número 6, cerca del campo de O Morrazo, donde juega el Alondras, la Unidad de Actuación Número 16, sita en el entorno de la vieja fábrica de redes o en la zona de Daríns.

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Un momento de la reunión de la conselleira de Vivenda con los representantes del gobierno de Cangas. / MONICA ARCAY CARRO

Allegue dio a conocer ayer medidas económicas para que las familias gallegas tenga acceso a vivienda pública: la subida de los límites de la renta a 4 veces el Iprem (4, 5 para familias numerosas), así como se reserva el 30% de vivienda en régimen de compra-venta para persona de entre 36 y 45 años, con los hijos a su cargo y nueva bonificación hasta el 100% en el impuesto de actos jurídicos.