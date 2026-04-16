Préstamo
El PSOE critica el crédito que pedirá Moaña para el auditorio y los pisos sociales y lo contrapone con la inversión de la Xunta en Cangas
El portavoz socialista recuerda la promesa de 300 viviendas sociales en territorio cangués
La decisión de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia de promover 300 viviendas sociales en el terreno situado frente a A Rúa, anunciada este miércoles, irrumpe de lleno en el debate político de Moaña. El concejal del PSOE Mario Rodríguez sostiene que Cangas, al igual que Bueu o Marín, «captan inversiones externas para proyectos estratégicos». Frente a ello, contrapone la próxima construcción en Moaña de un edificio con auditorio y diez viviendas de alquiler social, una actuación que el Concello financiará con cargo a un préstamo bancario.
Rodríguez expresa su «preocupación por la grave falta de gestión y ambición política» del gobierno local y lamenta que sean «los propios vecinos los que asuman el coste de inversiones fundamentales para el futuro del municipio». Pone como ejemplo a Cangas, tanto por las prometidas viviendas públicas como por la ejecución «de un nuevo aparcamiento subterráneo». En contraste, señala «la realidad de Moaña, donde el problema del estacionamiento se afronta con medidas improvisadas y sin visión de futuro, y la política de vivienda se sostiene a base de endeudamiento municipal».
Desde el PSOE insisten en el argumento que ya utilizaron para oponerse a los presupuestos municipales de 2026, al considerar que suponen una «mochila llena de piedras en la espalda de los vecinos» por el préstamo de 7,3 millones de euros. Rodríguez entiende que no se exploró lo suficiente la vía de otras administraciones para financiar el edificio del auditorio. «Mientras otros gobiernos locales hacen su trabajo, Leticia Santos traslada la factura a la ciudadanía», afirma.
Añade además que esta situación «evidencia que Moaña está perdiendo oportunidades» y lo achaca a un gobierno del BNG con mayoría absoluta, pero «sin capacidad de interlocución ni peso político para atraer inversiones».
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