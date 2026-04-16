La primera fase de «Bueu en imaxes» recoge 421 fotos antiguas

La primera fase del proyecto para crear un archivo fotográfico municipal en Bueu se cierra con más de 400 imágenes recogidas y con una valoración muy positiva debido a la participación vecinal. Una amplia colección de fotografías antiguas que básicamente se dividen en dos grandes categorías: tradiciones y costumbres (que suponen más del 61% del total) e imagénes de un carácter más genérico (casi el 38% restante). Ahora desde las concejalías de Cultura y Patrimonio avanzan que se trabaja en la organización de una exposición con todo el material recopilado, que probablemente se celebre después del verano.

La recogida de fotografías se centralizó en la Biblioteca Torrente Ballester, un proceso en el que fue imprescindible la colaboración de la Asociación Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu), que se encargó de digitalizar, tratar y organizar temáticamente las imágenes que aportaba la ciudadanía. Un trabajo que se complementó con todos los datos e información posible sobre cada imagen para poder contextualizarla y hacer más útil su consulta en el futuro.

El número total de fotos compiladas entre octubre y finales de enero llega a las 421. Las más antiguas datan de la década de 1930 y hay una abundante cantidad de testimonios de las décadas de 1960, 1970 y 1980. El límite cronólogico que se fijó para esta recogida es que las imágenes debían ser anteriores al año 2000.

Un archivo que refleja los cambios en la sociedad

Entre las temáticas que se pueden apreciar destacan las fiestas populares más importantes del municipio, como el Corpus, Santa Ifigenia, Sanamedio, Festa dos Mozos de Beluso o las cabalgatas de Reyes. Otro grupo que resulta especialmente interesante porque refleja los cambios en la sociedad es el referido a celebraciones como bodas, comuniones, juegos populares, oficios y incluso distintos lugares de Bueu.

Esta primera fase del proyecto «Bueu en imaxes» inicialmente puso el foco en la recogida de testimonios gráficos sobre costumbres y tradiciones, con la intención de establecer una primera base de trabajo y darle vocación de continuidad en los próximos años con la incorporación de nuevas temáticas. «Ao longo do proceso observouse que moitas persoas non achegaban fotografías vinculadas a ese tema concreto, senón tamén outras imaxes de carácter máis xeral e igualmente valiosas desde o punto de vista documental e patrimonial», explican la edil de Cultura, Carmen García, y el de Patrimonio, Alberto Moital.

Por esta razón se consideró oportuno ampliar el criterio inicial e incluso el plazo de participación, que en principio era hasta mediados de diciembre y que se extendió hasta finales de enero. «Un prazo que resultou especialmente axeitado para favorecer a participación veciñal», reconocen. Las personas que se acercaron para ceder sus fotografías antiguas ya manifestaron interés con respecto a los siguientes pasos de este proyecto, como las temáticas de próximas recogidas, exposiciones, actividades de difusión o el acceso a todo este material. Las fotografías están ya en el Arquivo de Bueu y esta misma semana el concejal de Patrimonio mantendrá una reunión con el servizo ATOPO de la Diputación para su digitalización.