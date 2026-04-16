El PP apoyará una modificación de crédito para el bus a las parroquias

El PP tiende la mano al gobierno local y asegura que apoyará una modificación de crédito, si la presenta al pleno para financiar la creación de un Servicio de Interés Municipal (SIMU) que dé cobertura de bus a las parroquias y al demandado transporte a Donón. Eso sí, lo hace tras acusar a la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) de «fraude político e exercicio de cinismo inaceptable» por culpar a la Xunta de la falta de transporte público en las parroquias y asegurar que la administración autonómica «abusa» del Concello tras la propuesta desde Mobilidade para que ponga en marcha este SIMU.

Recuerdan los populares que la Ley de Bases de Régimen Local determina que el transporte de viajeros dentro del municipio es una competencia municipal y aclara que Concellos como Monforte, con 7 millones de euros menos de presupuesto y cinco veces más de superficie, cuenta con un servicio municipal para conectar sus 26 parroquias.

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También advierten los populares que no van a permitir al gobierno local que utilice la figura del SIMU para hacer un parche de dos meses en el verano. Dicen que el transporte no es un capricho estival, es una necesidad» y recuerdan que en el pacto de gobierno de BNG, PSOE y IU iba como punto 15 promover desde el ejecutivo local el transporte público que conecte las 5 parroquias de Cangas.