Vecinos de Meira ven razonable «A Isamil» pero Berducedo defiende la «B»

El nuevo nomenclátor aprobado por la Real Academia Galega (RAG), que entró en vigor el pasado sábado 11 de abril, no deja indiferente a nadie en O Morrazo. En Moaña se registran al menos siete cambios, con distinto grado de consenso entre los vecinos. Sin embargo, el que genera mayor rechazo entre los residentes es uno que ya había sido aprobado hace años: la obligación de escribir Verducedo, con «V», en lugar de Berducedo, con «B», como se ha hecho históricamente, según defienden los afectados.

Desde la Asociación de Veciños de Berducedo e Piñeiro insistían ayer en que mantendrán en su denominación la versión con «B», a la que ya intentaron que se regresase de forma oficial hace años, aunque sin éxito.

La principal explicación de los expertos en la materia es que el nombre de este barrio de la zona alta de la parroquia de O Carme procede de la palabra «verde». Aun así, son muchos los vecinos que no entienden la decisión de mantener la letra «V» en contra de la opinión mayoritaria de los residentes del barrio, los directamente afectados.

En la parroquia de Meira también llama la atención el cambio de Isamil a A Isamil. Desde el colectivo vecinal NovaMeira explican que las personas mayores de la parroquia utilizaban esta última forma, por lo que consideran «razonable» la recuperación del artículo.

Muy distinta es la recepción del cambio de Santa Eulalia a Santa Baia, acompañando el nombre de Meira por ser su patrona. Aunque los vecinos reconocen que Santa Baia ya aparece en algunos documentos históricos, mantienen su apuesta por Santa Eulalia, nombre ampliamente utilizado en Meira y que da nombre, por ejemplo, a la coral de música y al Clube de Xubilados.

Entre los otros cambios ya en vigor desde el sábado destacan también varios barrios y lugares que incorporan artículo: A Ameixoada, A Xalde, A Paradela y O Redondo. Además, en la parroquia de Tirán, el nomenclátor oficial añade Fontes como un nuevo lugar con entidad propia.

Para elaborar estos cambios, la Comisión de Toponimia de la Xunta trabajó sobre la base del trabajo de campo de recogida de la microtoponimia realizado en 2007 por el Servizo de Normalización Lingüística del Concello.