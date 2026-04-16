El Concello reformará el vial Carballido-A Costa para culminar la mejora de la subida a San Lourenzo

El Concello de Moaña aprobó esta semana, en la Xunta de Goberno Local, el proyecto de reforma del vial que une Carballido con la Rúa da Costa, en la parroquia de Domaio. Se trata de una actuación de calado planteada desde la primavera de 2025, cuya tramitación se retrasó por la necesidad de obtener informes sectoriales de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Augas de Galicia y la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI).

Una vez obtenido el visto bueno de estas tres administraciones, el proyecto está ya listo para iniciar el proceso de adjudicación y ejecutar las obras, según explicó el concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas.

La actuación se financiará en gran parte con cargo al Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra. La reforma integral tendrá un presupuesto base de 252.999,99 euros, IVA incluido, a la espera de las ofertas que se presenten al próximo concurso público.

En la práctica, esta obra supondrá una segunda fase de mejora del vial que conecta la parte baja de Domaio con San Lourenzo, en la zona alta de la parroquia. En 2025 ya concluyeron los trabajos en el tramo comprendido entre la salida de la Autovía do Morrazo y el propio núcleo de viviendas, una actuación que también requirió más de un año de obras sobre el terreno.

En esta nueva fase, la intervención abarcará una superficie de 10.241 metros cuadrados. Está previsto fresar el pavimento asfáltico y limpiar la maleza en ambos márgenes de la calzada. Después se acometerán mejoras en el saneamiento, con cunetas de sección triangular y rejas de recogida de pluviales, antes del reasfaltado de un firme que presenta en la actualidad un estado muy deteriorado, con baches y grietas a lo largo de casi todo el trazado.

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Se trata de un vial muy transitado, al permitir la conexión del centro de Domaio con la Autovía do Morrazo.