Los vecinos de Cangas y Moaña pueden cambiar de hospital tras dos años de espera

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abre hoy el periodo de elección del proveedor de asistencia sanitaria especializada en el área de Vigo. Esto supone que, tras dos años de espera, los vecinos de Cangas y Moaña vuelven a tener la posibilidad de elegir cuál será su hospital de referencia.Se trata de una opción habilitada hace años que permite cambiar de centro a una población que hasta entonces estaba adscrita al hospital concertado Povisa sin posibilidad de elección.

Quienes aguardaban este cambio llevaban dos años esperando, ya que en 2025 no se abrió esta ventana al coincidir con la negociación de un nuevo convenio entre la Administración autonómica y Povisa, formalizado el 11 de abril de 2025.

Tras el último periodo de elección, en 2024, el colectivo de usuarios A Voz da Sanidade recopiló datos y estimó que 17.778 habitantes de Cangas seguían adscritos a Povisa, frente a menos de 9.000 trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro, el centro público de referencia. Por el momento, no han trascendido los datos de Moaña. En concreto continúan adscritos a Povisa 14.948 usuarios del centro de salud de Cangas y otros 2.830 de la Casa do Mar de Aldán, que presta servicio a esta parroquia y también a Vigo.

El plazo permanecerá abierto desde hoy hasta el viernes 15 de mayo. El colectivo A Voz da Sanidade ha iniciado en redes sociales una campaña para animar al cambio al hospital público y anuncia que pedirá que el trámite pueda realizarse también en horario de tarde.

La solicitud debe formalizarse en el centro de salud y pueden presentarla todos los usuarios del Sergas mayores de 15 años. El trámite también puede realizarse a través de la web del Sergas.

A 31 de marzo de 2026, un total de 110.555 personas del área de Vigo tienen a Povisa como hospital de referencia.

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