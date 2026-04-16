Gimnasia del María Soliño hoy para los vecinos

Este jueves 16, Cangas celebra el Día de la Actividad Física en la calle, una iniciativa que nace con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantenerse activa y reducir el uso excesivo de las tecnologías en el día a día.

Con tal motivo, el Instituto María Soliño , a través de su departamento de Educación Física y en colaboración con el de Tecnología, invita a toda la población a participar en unos retos cooperativos diseñados por el alumnoad del 1º Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico. Será en la Alameda Nova, de 09.30 a 12:30 aprovechando el parque biosaludable y su entorno y con dotación de material cedido por el Concello. En esta jornada pretenden destacar los múltiples beneficios de la actividad física.