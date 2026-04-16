Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-FriburgoPlanta Coches MG GaliciaVTC VigoMedidas UE Crisis EnergéticaImputación JácomeAtaque Tiburón Luna de MielGala Deporte
instagramlinkedin

Actividad física en la calle

Gimnasia del María Soliño hoy para los vecinos

Será en el entorno del parque biosaludable

Imagen de archivo del parque biosaludable de Cangas.

Imagen de archivo del parque biosaludable de Cangas. / Fdv

Cristina González

Cangas

Este jueves 16, Cangas celebra el Día de la Actividad Física en la calle, una iniciativa que nace con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantenerse activa y reducir el uso excesivo de las tecnologías en el día a día.

Con tal motivo, el Instituto María Soliño , a través de su departamento de Educación Física y en colaboración con el de Tecnología, invita a toda la población a participar en unos retos cooperativos diseñados por el alumnoad del 1º Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico. Será en la Alameda Nova, de 09.30 a 12:30 aprovechando el parque biosaludable y su entorno y con dotación de material cedido por el Concello. En esta jornada pretenden destacar los múltiples beneficios de la actividad física.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents