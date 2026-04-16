La editorial Kalandraka de Cangas lleva sus "Libros para soñar" a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia

La editorial canguesa Kalandraka ha estado presente, con stand propio, en la 63.ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, que cierra este jueves sus puertas tras cuatro días de celebración y consolidada como el escaparate más importante del mundo para este género, además de punto de encuentro para editores, autores, agencias literarias, distribuidores, profesionales de librerías y bibliotecas, docentes y especialistas en mediación lectora.

En el stand, la editorial de Cangase presentó las últimas novedades de su catálogo” Libros para soñar”. Asimismo, organizó varias firmas de libros con autores, entre ellos el escritor local Xosé Manuel González 'Oli', quien compartió protagonismo con la ilustradora argentina Natalia Colombo. Ambos dedicaron ejemplares de «Topolini a scuola», la edición italiana de «Ratos na escola» que, en gallego, forma parte de una colección junto con «Ratos na casa» y «Ratos de viaxe».

Durante este tiempo, también visitaron el stand las autoras Arianna Squilloni y Raquel Catalina, autoras de «Grande e pequena», galardonada con el XVIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, concurso organizado por la Concellería de Educación del Concello de Santiago en colaboración con la editorial de Pontevedra, que acaba de celebrar su 19.ª edición.

Noticias relacionadas

A ellas se unieron Franca Perini y Anna Pedron, quienes, además de firmar ejemplares de «L'infilatrice di lacrime» (O colar de báguas) y «E cento altri tesori» (“Y cien tesoros más”), presentaron esta última colección de poemas en el espacio «The Corner Poetry». Los italianos Tobias Giacomazzi, Arianna Papini, Matilde Tacchini y Guia Risari, así como las catalanas Maria Girón y Mercè Galí, también formaron parte del programa de la feria Kalandraka.