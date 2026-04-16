Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-FriburgoPlanta Coches MG GaliciaLimpieza fincasIndemnización ictus CunqueiroHub Zona Franca
instagramlinkedin

La editorial Kalandraka de Cangas lleva sus "Libros para soñar" a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia

Estuvieron presentes firmando libros el autor canguésXosé Manuel González "Oli" junto a la ilustradora argentina Natalia Colombo

Xosé Manuel González &quot;Oli&quot; y Natalia Colombo en el stand de Kalandraka en Bolonia.

Xosé Manuel González "Oli" y Natalia Colombo en el stand de Kalandraka en Bolonia. / Fdv

Cristina González

La editorial canguesa Kalandraka ha estado presente, con stand propio, en la 63.ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, que cierra este jueves sus puertas tras cuatro días de celebración y consolidada como el escaparate más importante del mundo para este género, además de punto de encuentro para editores, autores, agencias literarias, distribuidores, profesionales de librerías y bibliotecas, docentes y especialistas en mediación lectora.

En el stand, la editorial de Cangase presentó las últimas novedades de su catálogo” Libros para soñar”. Asimismo, organizó varias firmas de libros con autores, entre ellos el escritor local Xosé Manuel González 'Oli', quien compartió protagonismo con la ilustradora argentina Natalia Colombo. Ambos dedicaron ejemplares de «Topolini a scuola», la edición italiana de «Ratos na escola» que, en gallego, forma parte de una colección junto con «Ratos na casa» y «Ratos de viaxe».

Durante este tiempo, también visitaron el stand las autoras Arianna Squilloni y Raquel Catalina, autoras de «Grande e pequena», galardonada con el XVIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, concurso organizado por la Concellería de Educación del Concello de Santiago en colaboración con la editorial de Pontevedra, que acaba de celebrar su 19.ª edición.

Noticias relacionadas

A ellas se unieron Franca Perini y Anna Pedron, quienes, además de firmar ejemplares de «L'infilatrice di lacrime» (O colar de báguas) y «E cento altri tesori» (“Y cien tesoros más”), presentaron esta última colección de poemas en el espacio «The Corner Poetry». Los italianos Tobias Giacomazzi, Arianna Papini, Matilde Tacchini y Guia Risari, así como las catalanas Maria Girón y Mercè Galí, también formaron parte del programa de la feria Kalandraka.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  2. El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
  3. Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
  4. La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
  5. Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
  6. Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
  7. «La oscuridad total será de hasta 30 segundos en el Altar do Sol»
  8. La Xunta declara 1.307 hectáreas para caza libre con cupos de seis zorros y cinco jabalíes

La editorial Kalandraka de Cangas lleva sus "Libros para soñar" a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia

Sesión de escoita en vinilo e presentación do novo disco de Xan Campos na libraría Wells, en Cangas

Sesión de escoita en vinilo e presentación do novo disco de Xan Campos na libraría Wells, en Cangas

La alcaldesa de Cangas confirma que desde el lunes ya se ataja la plaga de ratas de Vilariño

La alcaldesa de Cangas confirma que desde el lunes ya se ataja la plaga de ratas de Vilariño

La Xunta ubica en Cangas 300 viviendas de protección en donde el PP quería el CIS

Zona Franca ofrece apoyo a Cangas para un parking subterráneo en Ojea

Un corto de Cangas en el festival de Busan en Corea

Los vecinos de Cangas y Moaña pueden cambiar de hospital tras dos años de espera

Vecinos de Meira ven razonable «A Isamil» pero Berducedo defiende la «B»

Tracking Pixel Contents