Un corto de Cangas en el festival de Busan en Corea

Este próximo martes, Xoán Fernández Diz (Cangas, 1997) emprenderá uno de los primeros grandes viajes en su carrera como cineasta con destino a Corea del Sur, a la ciudad de Busan en donde se celebra uno de los festivales de cortos de más relevancia para el sector audiovisual en el que compite con su corto «Historia dunha bicicleta. (sen aire nas rodas e chea de po)». Se trata del Busan International Short Festival, que este año ha recibido más de 5.000 cortos de 124 países y que se celebra del 23 al 28 de abril en la ciudad del mismo nombre, en la costa coreana y conocida por sus playas, montañas y templos. En palabras del cineasta es uno de los festivales más importantes a nivel mundial, que supone un trampolín para los premios Óscar y Goya.

Xoán Fernández. | / ERANDI CASTILLO

Fernández Diz rodó el corto en 2025, íntegramente en Cangas de Morrazo, como trabajo de fin de máster y con ayuda económica del Concello cangués, por lo que supone de puesta en valor de la villa como espacio cinematográfico y también a sus profesionales del audiovisual: En la mente del cangués está poder dedicarse profesionalmente al cine, en un momento en el que la llegada de Oliver Laxe hasta la alfombra roja de los Ángeles con su película «Sirat» ha abierto la esperanza para muchos jóvenes cineastas en Galicia que sufren el problema de la financiación de sus proyectos. El joven cangués reconoce que Laxe está a un nivel muy alto de alcanzar y que su deseo es poder realizar películas o cortos sin tener que salir de O Morrazo. Reconoce que muchos compañeros acaban desplazándose a Barcelona y Madrid y al final Galicia se vacía de profesionales del audiovisual que podían hacer cosas aquí. Por eso que es consciente de que encontrar la financiación adecuada ayuda mucho «pero la industria ha crecido y estamos en dirección muy buena».

Una imagen de una anterior edición del festivald e Busan. / Busan International Short Festival

En el corto «Historia dunha bicicleta» participan como intérpretes Paula Gavilán, Lydia Prada y Anxo Outumuro, con un equipo de rodaje en el que además de Xoán Fernández Díz, al frente de dirección, guion, montaje y créditos; trabajaron Alba Solveira (ayudante de dirección), Catuxa Prieto (jefa de Producción); Paula Fernández Diz, Ricardo Fernández y María José Diz; Sara Malvido (dirección de fotografía); Iván Juncal (1º auxiliar de cámara) y Erandi Castillo (2º cámara, iluminación y foto fija); además de Carlos Barba y Anxo Somoza (vestuario y maquillaje); Xaquín Lema (sonido) y Samuel Costas (música).

Noticias relacionadas

Los tres intérpretes del corto, en una captura, con el obelisco de Rodeira al fondo. / Fdv

Graduado en Comunicación Audiovisual por la USC (2016-2020) y con máster Frame en Montaje cinematográfica de la Escuela Lens de Madri y en Profesorado Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensino de Idiomas (2021-2022) por la Universidad de A Coruña, Xoán Fernández empezó a rodar en 2018, estando en la universidad, como el trabajo de ficción «A espiral do silencio», grabó el documental «Catro escenas dunha vila» y los experimentales «Cangas-Vigo.Ida e volta», además de «Exeria» y «Bóla», los de ficción «Lectura lixeira», «Eternidade» y «As dunas de sangue», el videoensayo «Para matar a guerra» o los documentales «O sole mio». Tiene en distribución, además de «Historia dunha bicicleta», «Un filme de Bicos de Cine», sobre la exposición de 25 cuadros de Manuel Moldes en Pontevedra; y «Pegadas Fantasma» sobre la obra de Lito Portela.