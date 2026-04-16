El Concello confirma a Braio como adjudicataria de las obras de la piscina

El Concello de Cangas definitivamente acordó contratar a la empresa Braio Multiservicios S.L. la modernización, remodelación y mejora de la piscina municipal de Cangas, por un importe de 220.220 euros, un plazo de ejecución de 68 días naturales y la ampliación del plazo de garantía a 5 años. Entre las mejoras propuestas figuran 3 unidades de papeleras fabricadas en polietileno con una capacidad de 80 litros, 5 paquetes de dos unidades de estantería modulares almacén, 20 unidades de reparación y o sustitución de pulsadores de duchas, una unidad de reparación o sustitución de grifos monomando de los lavabos existentes, 8 unidades de banco de vestuario de madera con estructura metálica. Banco de vestuario funcional y resistente para el espacio deportivo o de vestuarios, 24 unidades de perchas individuales de acero inoxidable ara baño, piezas de colgador y accesorios de montaje de vestuario, 13 unidades de de peldaños, sustitución del marco y contramarco de la puerta de acceso o gimnasio en madera de pino tratada y pintada y de color blanco y la comprobación de la red exterior de pluviales, limpieza, desatascado de la misma y reposición de la misma y reposición de rejas o arquetas se fuese necesario.

El proyecto de remodelación, que se financia a través del Plan Extra de Infraestructuras Deportivas, contempla 16 actuaciones en el edificio. No se modificarán las condiciones urbanísticas del inmueble, con el exterior en forma de ballena. La mejora afectará a los lucernarios con sustitución de vidrios deteriorados y se extenderá la dotación de la lámina solar de protección para evitar la molestia de la radiación solar, a los de los vestuarios. En cuanto a los desprendimientos del falso techo que se produjeron a finales del mes de marzo, está previsto que se fijen mediante clavos inoxidables y también se actuará en el cortavientos de acceso, en donde, además, hubo desprendimiento de techo y los puertas abren con dificultad, entre otras muchas obras previstas.