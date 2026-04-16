Las «batallas de gallos» de la poesía gallega

Unos 140 alumnos de 5º de Primaria de todos los colegios de Moaña participaron ayer en el certamen de regueifas en el auditorio de Quintela. Demostraron talento para improvisar y rimar manejando con soltura el idioma propio. Fue la culminación de los talleres impartidos por Pinto d´Herbón y Luís O Caruncho.

La felicidad de un alcalde colchonero

Estos días Félix Juncal anda más contento que unas pascuas con la clasificación de su «Atleti» para las semifinales de la Champions tras eliminar al FC Barcelona. Aunque debió sufrir de lo lindo en las gradas del Metropolitano. Ya saben que para el alcalde de Bueu no existe ninguna contradicción entre ser del BNG y del Atlético de Madrid. Razón no le falta porque afortunadamente el fútbol es emoción y corazón. Ya sobran sesudos, y muchas veces inútiles, razonamientos en otros ámbitos de la vida.

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Hay que creer en el Celta y en la remontada

Completamente de acuerdo con Claudio Giráldez: el que no crea que no vaya a Balaídos. Pero hay que creer en este Celta y en la remontada ante el Friburgo. Desde que Giráldez llegó al banquillo este equipo se ganó el derecho a que creamos y confiemos en él. Lo único que se le puede pedir es que el Celta sea fiel a su esencia y a su juego. Con eso basta. Por cierto, para dar argumentos para creer en la remontada: la Roma y el Liverpool le remontaron al Barcelona un 4-1 y un 3-0 respectivamente en 2018 y 2019.