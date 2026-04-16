Cangas salva "in extremis" la rúa da Estrela de la crisis que paraliza 12 asfaltados en Moaña

La renuncia de la empresa adjudicataria del Plan de Asfaltados de Moaña ha supuesto un jarro de agua fría para el Concello. La decisión paraliza la mejora de hasta 12 caminos del rural y obliga al gobierno local a volver a licitar los trabajos por un importe mayor, debido al encarecimiento de los materiales y a otras consecuencias de la inflación.

El contrato, que ahora será resuelto, había sido firmado por 189.998 euros. La misma compañía, Oresa Construcción y Servicios Globales, también dejó obras sin rematar en Pontevedra, mientras que una actuación relevante en Cangas logró salir adelante in extremis. Se trata de la reforma de la Rúa da Estrela, en la plaza trasera de la excolegiata.

La mejora de este entorno del principal templo religioso de Cangas se prolongó al menos hasta finales del pasado mes de marzo. La actuación fue ejecutada por 285.654 euros y, según explicaron ayer desde el gobierno local tripartito, en los primeros meses de este año recibieron varios requerimientos de información de la Agencia Tributaria por presuntos impagos en los que la empresa habría incurrido con proveedores o subcontratas.

En Pontevedra y Marín también quedaron bloqueados o pendientes de una salida administrativa varios proyectos importantes para la mejora urbana y de la movilidad a causa de la crisis de Oresa. El caso más visible es el de la transformación de la antigua pasarela del tren en un parque urbano, adjudicada por 643.287 euros. En Marín se ven afectados, entre otros, los planes para la Ría do Forte y el Vial de Praias.

En Moaña, el Concello tuvo que dirigirse a las asociaciones de vecinos que habían priorizado los asfaltados, unas actuaciones que ahora sufrirán retrasos y un previsible encarecimiento.

El PSOE pide la dimisión del concejal de Obras

El concejal del PSOE, Mario Rodríguez, cargó ayer contra el edil de Obras, Daniel Costas, tras el frenazo del Plan de Asfaltados por la renuncia de la empresa adjudicataria. Pide su dimisión «tras dos años de anuncios incumplidos y absoluta incapacidad para ejecutar el plan de asfaltados comprometido con la ciudadanía». Lamenta el anuncio de «actuaciones que no se han traducido en una mejora real y suficiente del estado de los viales municipales». El socialista le pide «asumir responsabilidades políticas» y considera que las vías de Moaña están «deterioradas y llenas de baches».