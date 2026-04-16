Alumnos del IES María Soliño enseñan a hacer deporte en la alameda de Cangas
Los estudiantes del primer curso del Ciclo de Técnico Superior de Acondicionamiento Físico conmemoraron el Día de la Educación Física con una actividad abierta en el parque biosaludable y de zumba
La profesora Mercedes Jara: "Hacer estos ejercicios guiados a diario evitaría mucho ir al médico a nuestro mayores",
Los 29 alumnos de 1º del Ciclo de Técnico Superior de Acondicionamiento Físico (TSAF) del instituto María Soliño de Cangas celebraron en la mañana de este jueves el Día de la Educación Física en la alameda nova de la localidad, en el espacio del parque biosaludable y su entorno, en una actividad realizada por primera vez y abierta a la participación voluntaria del público. Los alumnos estuvieron preparando semanas atrás una coreografía de ejercicios para que los hicieran las personas asistentes, además de una zona de zumba, y demostraron "un trabajo increible", tal y como señala la profesora de Educación Física en el instituto, Mercedes Jara Fernández que reconoce que para las personas mayores "hacer este tipo de actividad diaria guiada evitaría muchas veces ir al médico"
La actividad estuvo organizada por el departamento de Educación Física junto al de Tecnología del María Soliño, a través de la profesora Alicia Pérez Rodríguez, que realizaron la grabación de los ejercicios con cámaras 360.
Mercedes Jara asegura que ha sido el primer año que celebran el día de esta manera, en la calle para evitar tanta tecnología y para que cualquier persona se pudiera sumar a la actividad. Se le realizó invitación al profesorado del ramo en el IES Rodeira, que se desplazó con grupos en varias tandas; y también al centro ocupacional Juan XXIII, con el que el María Soliño colabora mucho en actividades inclusivas, y que igualmente participó demostrando pasarlo muy bien. En los momentos de más participaron llegaron a contar entre 60-70 personas, entre alumnos, usuarios y vecinos que pasaban por allí. La participación fue muy buena y la experiencia muy positiva, asegura la profesora.
Desde el instituto se había pedido la colaboración del Concello de Cangas que puso a disposición el parque biosaludable y el espacio empedrado del entorno como también facilitó la música, un elemento que sirvió de polo de atracción para que muchas personas se pararan y se animaran a realizar los ejercios guiados por los alumnos. Se prepatró también una zona de sillas por si había personas mayores que quiseran seguir la zumba sentadas, aunque la gran mayoría optó por participar de pie. Se pararon muchas mujeres que iban a la plaza y que se acercaron atraídas por la música o gente que iba en bicileta por el paseo. "Un señor muy simpático ya dijo que él se quedaba a todo". La actividad estaba prevista de 09:15 a 12:30 horas.
En las 9 máquinas ancladas al suelo en el parque biosaludable sí que se comprobó que muchas personas no realizan bien los ejercicios, bien de manera muy brusca trabajando la rotación de cadera o el movimiento del hombro , lo que puede acarrear lesiones y que fueron corregidos por los estudiantes de manera muy receptiva: "Los alumnos demostraron mucha habilidad social y saber estar", señala la docente.
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