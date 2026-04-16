La alcaldesa confirma que desde el lunes ya se ataja la plaga de ratas de Vilariño

La proliferación de ratas sigue generando quejas entre los vecinos de Vilariño, en O Hío, que ayer volvían a difundir vídeos con roedores saliendo de los nidos que llenan las márgenes del regato del río Esteiro. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) asegura que la semana pasada, la asociación de vecinos se puso en contacto con el Concello y dice que ya de forma inmediata se adoptaron medidas, como fue desbrozar las márgenes, dar avisdo a la empresa Agronerga de desratización que tiene contratada el Concello y a la empresa de la basura Urbaser para retirar un contenedor de bolsas de basura con el fin de evitar que las atrajera. Pero dice que fue peor el remedio que la enfermedad porque al retirar el contenedor, la gente adepositó igualmente las bolsas de la basura en el suelo, lo que agravó el problema por lo que se optó por volver a poner el contenedor.

Gestido asegura que la empresa de desratización ya está desde el lunes colocando trampas con veneno y que es sumamente responsable para saber cómo actuar ante esta plaga. La alcaldesa señala que se actuó de forma rápida y nada más tener conocimiento de las quejas de los vecinos «se pusieron manos a la obra, aunque había un fin de semana por medio». Espera que todo se controle en estos días. n