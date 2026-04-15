La Xunta escoge los terrenos frente A Rúa para construir 300 viviendas sociales en Cangas

El gobierno local de Cangas no tuvo ni tiempo para desplegar el mapa que llevaba bajo el brazo y explicar a la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Allegue las diversas alternativas para construir viviendas sociales en el municipio. El lugar ya había sido elegido: el situado frente a Rúa, frente al que se pretende desarrollar mediante una modificación puntual de las Normas Subsidiarias y a través de la cual el Concello consigue 11.000 metros cuadrados para la construcción de un nuevo equipamiento sanitario, bien un CAR o un CIS. Se trata de una zona que supera los 40.000 metros cuadrados de extensión y que se sitúa muy cerca del río Saiñas y también del vial de acceso a la autovía que hay entre la dos rotondas, la de A Rúa y la de O Gordo. Coincide esta zona con la que el PP siempre pretendió desarrollar mediante una modificación puntual para que se construyera en ella el nuevo equipamiento sanitario. Es la que una y otra vez pedía el PP y señalaba que tenía muchas mejores condiciones que la de Amgecabe (sociedad mercantil que promueve la modificación puntual en A Rúa).

El gobierno local pidió a la Consellería de Infraestructuras e Vivenda rapidez en la tramitación, a cambio, el tripartito se comprometía también a llevar cuanto antes la propuesta al pleno, una propuesta que estaría financiada a través de los famosos PIA de la Xunta de Galicia. El gobierno cangués quiso saber si las viviendas sociales que se iban a construir eran de esas en las que no cabía la posibilidad de una especulación futura. La respuesta fue que sí, que estas construcciones nunca dejarían de ser viviendas sociales. "Se nos dijo que sí al 100%", manifestó el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias. Había dudas en la comitiva canguesa sobre si el hecho de que el cauce del río Saiñas pasara tan próximo a la zona de actuación no iba a suponer un inconveniente. La respuesta fue que no, que la consellería tenía concebido la construcción de un paseo fluvial con sus debidos puentes.

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La elegida era una propuesta que iba en la carpeta del gobierno local, pero tenía más: la Unidad de Actuación Númer 6, cerca del campo de O Morrazo, donde juega el Alondras, la Unidad de Actuación Número 16, sita en el entorno de la vieja fábrica de redes o en la zona de Daríns.