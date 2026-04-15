"Morris" será homenajeado en la Mostra de Teatro de Cangas con el Premio Xiria ao Labor Teatral

La Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) homenajea en esta edición con uno de los hombres más queridos de la escena gallega y todo un referente de la interpretación en el país, como es Antonio Durán “Morris” (Vigo, 1959), galardonado con el Premio Xiria ao Labor Teatral. La organización de la Mostra reconoce la dilatada trayectoria profesional de Morris como actor, tanto en comedia como en drama “cunha capacidade creativa excepcional que lle permite interpretar persoaxes complexos ou populares e conmover aos públicos máis diversos”.

El premio será entregado el sábado 4 de julio, a las 22:00 horas, en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, dentro de la programación de la Mostra que se desarrolla del 21 de junio al 5 de julio.

O actor vigués recibe este galardón “cunha alegría tremenda, sobre todo vindo de xente que comparte o camino que recorrín”. Considera que se trata de un “premio colectivo” que reconoce la trayectoria de un montón de gente, tanto de las personas que ya no están como de otras que siguen realizando un “esforzó titánico nesta profesión”.

Noticias relacionadas

Morris fue impulsor y cofundador en 1978 en Vigo de la compañía “Artello” y de la Sala Carral, “imprescindibles na modernización do teatro galego”, tal y como señalan en la Mostra. Desde los inicios de su carrera, cuando apenas era un adolescente, el actor trabajó activamente en la profesionalización y dignificación de la profesión actoral así como en la consolidación del sistema teatral gallego. En 1984 participó en la creación del Centro Dramático Galego. La MITCFC le considera un referente indiscutible tanto para el público como para el sector escénico de Galicia. Con una carrera interpretativa de casi 50 años, Antonio Durán trabajo en más de un centenar de obras audiovisuales y es uno de los rostros más célebres y reconocidos del cine, de la televisión y del teatro en Galicia. Ganó en seis ocasiones el Premio Mestre Mateo, fue merecedor de un Premio Feroz por su interpretación en la serie “Fariña” y suma cuatro nominaciones a los Premios María Casares por su actividad teatral.