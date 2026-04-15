La III Xornada do Bandullo, con música tradicional

La Xornada do Bandullo, postre tradicional en las casas moañesas, cumple su tercera edición el 26 de abril en el Alto da Praza. La entrega de bandullos caseros para el concurso será de 12.00 1 7.00 horas. Se darán los premios a las 20.00 horas.

Además de un taller de elaboración de este postre y otro de galletas, a las 13.00 horas actuará el grupo de gaitas Muiñeiros y a las 18.30 horas tocará Xavier Blanco en Orquestriña de la Fundación Legar.