El Concello refuerza su plantilla con 20 contratos de hasta 8 meses

El Concello de Moaña ha iniciado el proceso de selección de personal para el plan de promoción de empleo solicitado a la Diputación de Pontevedra a través de la línea 3 del Plan +Provincia 2026.

El coste total de las contrataciones ascenderá a 336.462,34 euros. De esa cantidad, 219.432,34 euros proceden de la Administración provincial, mientras que los 117.030,24 euros restantes corresponden a la aportación municipal del departamento de Personal, que dirige el edil Xosé Xoán Melón.

El plan prevé la contratación de 20 personas en distintas categorías profesionales. Para optar a estos puestos, será imprescindible que los candidatos estén inscritos en la Oficina de Emprego como demandantes. En concreto, durante ocho meses se incorporarán a la plantilla municipal un oficial albañil, un oficial electricista y un limpiador. Por un periodo de siete meses se contratará a un conserje de servicios múltiples para edificios y locales municipales.

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Además, con contratos de seis meses se incorporarán cuatro peones de medio ambiente, cuatro de jardinería, un jardinero ayudante, tres peones de obra pública y dos forestales. A mayores, durante cinco meses, la plantilla contará con otro limpiador. El Concello ha difundido en sus redes sociales los códigos en los que deben estar inscritos los aspirantes para poder participar en el proceso de selección.