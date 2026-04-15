El Concello de Cangas estudiará reforzar las líneas de autobuses a través de un SIMU pero carga contra la Xunta por desatender sus competencias

El Concello de Cangas pondrá encima de la mesa la posibilidad de reforzar las líneas de autobús al rural a través de un SIMU (Servicio de Interés Municipal) a pesar de subrayar de que las competencias en materia de transporte son de una Xunta de Galicia que «abusa de la buena voluntad de los concellos». Así lo ha manifestado la regidora canguesa, Araceli Gestido, que no descarta la viabilidad de adoptar esa medida. «Tenemos que ver la demanda que hay, los costes y en función de todo ello tomaremos una decisión», afirma.

Eso sí, la alcaldesa se despachó a gusto después de una reunión en la Dirección Xeral de Mobilidade que fue de todo menos satisfactoria. Más allá de conseguir que el autobús de las 16 horas entre Cangas y Donón tenga también un trayecto de regreso y de retrasar una hora más la línea Cangas-Bueu, el grueso de las peticiones formuladas se quedaron sin respuesta. «Básicamente lo que nos dicen es que todo lo demás, si lo queremos, lo paguemos nosotros», señala, algo ilógico en su opinión «porque estamos hablando de que el Plan de Transporte de Galicia es de la Xunta y no de los diferentes concellos. Cangas no recibe dinero para poner en marcha las líneas», añade.

Gestido defiende que el concello desea mejorar el servicio para las parroquias e incrementar frecuencias, pero insiste en que las competencias en transporte corresponden al gobierno autonómico. «Abusan de nosotros. Queremos dar la mejor prestación posible a los vecinos y siempre a costa de asumir cuestiones que no nos corresponden, porque yo no tengo ninguna partida para autobuses en los presupuestos», afirma.

Aunque insiste en que estudiará la posibilidad de contar con un SIMU, lo cierto es que no acaba de encontrarle un sentido. «La mayoría de estos planes son para dos o tres meses en el verano, como hay en algún concello como el de Sanxenxo», dice, antes de argumentar que «a mí no me preocupa tanto eso como el hecho de que tengamos más autobuses, más frecuencias, pero a lo largo de todo el año».

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Aprovecha también para enviarle un recado al PP local al manifestar que «parece que están de acuerdo con nosotros en que hacen falta más líneas», en referencia al vídeo que hizo circular la portavoz del principal grupo de la oposición denunciando la ausencia de transporte en las parroquias. «Supongo que están criticando a su propio gobierno de la Xunta, porque al final quieren que sus competencias se las coma el Concello de Bueu», sentencia la regidora de Cangas.