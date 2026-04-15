La Xunta declara 1.307 hectáreas para caza libre con cupos de seis zorros y cinco jabalíes

La Xunta acaba de hacer público el Plan de Ordenación Cinegética de Galicia para el periodo 2025-2030, que en O Morrazo solo incluye territorio de Moaña como Zona Libre de Caza (PO-12). Se trata de 1.307 hectáreas situadas en la zona baja del municipio, distribuidas en dos manchas de terreno. La primera se extiende desde Tirán hasta Meira y ocupa 1.086,98 hectáreas. La segunda está situada en la parroquia de Domaio y suma 207,92 hectáreas. En buena parte de esta superficie regirá el régimen legal común, por lo que se podrá cazar sin las limitaciones de acceso propias de un coto privado o de un TECOR (Terreno Cinegéticamente Ordenado), pero siempre dentro de las condiciones fijadas por la normativa autonómica.

Así, las únicas limitaciones en estos 13,07 kilómetros cuadrados son las establecidas en la Ley de Caza de Galicia, que excluye de la planificación cinegética el suelo clasificado como urbano o de núcleo rural. También se fijan zonas de seguridad en las que está estrictamente prohibido usar armas cargadas o disparar, como las vías públicas, los cursos de agua y sus márgenes, así como los núcleos urbanos o rurales, los perímetros de edificaciones y las áreas recreativas.

En concreto, se descuenta una superficie total de exclusión de 593,91 hectáreas, de las que 582,21 corresponden a suelo urbano y 11,70 a suelo rural. De este modo, la superficie final real objeto de planificación cinegética se reduce a 713,68 hectáreas. El plan de ordenación detalla además qué especies podrán cazarse en temporada en esta zona libre de Moaña. Entre ellas figuran el jabalí, el conejo europeo, el zorro y varias aves consideradas especies secundarias, como la codorniz, la paloma torcaz y distintos tipos de zorzal.

En cuadros negros, la superficie de territorio moañés declarada Zona Libre de Caza. | / FdV

En cuanto a los mamíferos, las cuotas y restricciones quedan fijadas con claridad. En el caso del jabalí, se permite una tasa de extracción del 40 % de la población estimada, al considerarse una especie en expansión que provoca problemas graves, como accidentes de tráfico y daños importantes en cultivos agrícolas. Para el conejo europeo, la tasa de extracción será del 20 %, con un cupo máximo de un ejemplar por cazador y día. En el caso del zorro, la tasa también será del 20 %, con el mismo límite de una pieza por persona y jornada. Su caza se autoriza en toda esta área de Moaña para minimizar la presión depredadora sobre las especies de caza menor.

Por otro lado, y pese a estar consideradas especies de interés cinegético en Galicia, en Moaña estará prohibida la caza de la perdiz rubia y del corzo debido a las medidas de recuperación contempladas en el plan vigente.

Traducidas estas tasas a ejemplares, por temporada podrán abatirse entre cuatro y cinco jabalíes en total mediante la modalidad colectiva de batida. El zorro, la codorniz, el conejo, la paloma torcaz y los zorzales tendrán un límite de una pieza por persona cazadora y día, sin sobrepasar en ningún caso el tope global establecido para cada especie. Una vez alcanzado ese máximo, quedará prohibida su captura durante el resto de la temporada.

Así, por ejemplo, en la campaña 2026-2027, que comenzará en otoño, podrán cazarse 38 ejemplares de conejo europeo. En la temporada siguiente se permitirá abatir 39, y en la de 2028-2029 el límite subirá a 41 conejos. En cuanto al zorro, el tope anual será de seis ejemplares, una cifra que aumentará a siete a partir de 2028.

En estos momentos, los estudios incluidos en el plan cinegético, basados en la densidad media de individuos por hectárea, estiman que en la zona libre de caza de Moaña hay 135 conejos, 25 zorros, 23 jabalíes, seis corzos y cinco perdices rubias, una especie que atraviesa una situación especialmente delicada.