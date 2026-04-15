La renuncia de la empresa paraliza 12 asfaltados en Moaña

El plan de asfaltados que el Concello de Moaña tenía en marcha para mejorar 12 caminos municipales del rural, con un presupuesto de 189.998 euros, ha quedado paralizado tras la renuncia de la empresa adjudicataria, Oresa Construcción y Servicios Globales.

La firma comunicó su decisión después de meses de retrasos en la ejecución de las obras. La administración local tuvo conocimiento de la renuncia el pasado viernes 10 de abril y, a partir de ese momento, el departamento de Urbanismo abrió un expediente para rescindir el contrato. El Concello incautará el aval de la compañía, pero deberá iniciar un nuevo proceso de licitación para ejecutar todo el proyecto. Desde el gobierno local aseguran que la tramitación se retomará de inmediato. Hasta el momento, los operarios se limitaron a realizar una limpieza superficial.

La situación económica actual, marcada por la inflación y el encarecimiento de las materias primas, obligará además al Concello a revisar al alza los precios de este plan de asfaltados. El ejecutivo local ya trasladó esta circunstancia a las asociaciones de vecinos que solicitaron las actuaciones incluidas, con el fin de informarles del retraso previsto.

Entre las obras que tendrán que volver a adjudicarse figura el vial de subida a una vivienda desde la PO-551, en el límite entre las parroquias de Meira y Domaio. El tramo, de 54 metros, presenta baches de forma generalizada. También está previsto acondicionar el camino de As Pagonas, en Berducedo, de 59 metros y con una capa de rodadura muy deteriorada.

Otra de las actuaciones afectadas es la subida a Paradela, de 100 metros de longitud, donde se repararán baches y hundimientos y se renovará la capa de rodadura. El plan incluía asimismo dos caminos de acceso en Broullón, de 70 y 95 metros respectivamente. En ambos casos, el firme, mayoritariamente de hormigón, presenta un avanzado estado de deterioro.

Entre los 12 caminos previstos se encuentra también el vial Conselleiros-A Rubiña, en Tirán, con 140 metros de longitud y cinco de ancho. En la misma parroquia figura el tramo Fontes-A Grela, de 200 metros, con numerosos baches y una parte del firme repuesta en hormigón.

En la parroquia de San Martiño se incluye la calle Enrique Rubido de la Gándara, que parte de la carretera EP-1104 y tiene 170 metros de longitud. A pocos metros se actuará también en el tramo O Casal-A Torneira, que arranca en el punto kilométrico 1+170 de la EP-1104 y suma 230 metros.

En el núcleo urbano, el plan contempla trabajos en la calle Fonte do Unicornio hasta el IES A Paralaia, en un tramo de unos 460 metros. También se prevé reparar la carretera y un muro de piedra cedido en As Pagonas, a lo largo de 335 metros, así como pavimentar los márgenes del aparcamiento de A Fraga para mejorar el acceso de los usuarios del parque y de los residentes. La última actuación prevista afecta al tramo de Paradela a Bouza-Figueira, con 429 metros de longitud.