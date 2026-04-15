O Rompeolas
Una actuación de premio para O Son da Lúa
Los jóvenes integrantes del grupo O Son da Lúa, del conservatorio de música de Cangas, lograron un fantástico tercer puesto en el certamen Quero Cantar de la Deputación de A Coruña. El conjunto participaba en la categoría juvenil con el tema «O meu mozo virtual», una canción sobre ChatGPT y la dependencia que genera entre la juventud la inteligencia artificial.
Los políticos de Bueu desaprovechan la ocasión de compartir mesa en el millo corvo
Parece que se hubiesen puesto de acuerdo para acudir a Meiro de manera escalonada. El sábado fue la representación del PP y el domingo la del BNG y PSOE. Una pena que no se hubiesen puesto de acuerdo para quedar juntos y sentarse en la misma mesa a dar cuenta de alguno de los productos del millo corvo. Entre bocado y bocado podían aprovechar para tratar alguno de los asuntos o proyectos municipales, que seguro que era más fácil alcanzar acuerdos por unanimidad. Que lo tengan en cuenta para el año que viene... aunque con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina va a ser que no.
Una falta de civismo vergonzosa
Caminar por cualquier vial del rural es un ejercicio durísimo... pero de contención. La cantidad de latas de cerveza, refrescos y otros envases que la gente arroja desde los coches resulta increíble. La culpa no es de quien no limpia, sino de quien ensucia sin pudor.
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