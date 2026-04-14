La Xunta propone un SIMU y mantiene el refuerzo en verano

No hay soluciones mágicas para el tráfico de O Hío en verano, pero el gobierno local buscó ayer soluciones en la Dirección Xeral de Mobilidade, donde sus representantes, alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), Sagrario Martínez (PSOE) y Xiana Abal (BNG) mantuvieron una reunión con la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla. Ambas partes coinciden en la necesidad de buscar soluciones y en la dificultad de las mismas. Se valoró especialmente en la reunión el problema que se da en verano, en los accesos a la s playas y en la necesidad de refuerzos en el invierno en las conexiones con Vigo, sobre todo con los hospitales y cuando se producen cancelaciones del transporte marítimo debido a alertas meteorológicas.

Judit Fontela propuso a la alcaldesa un Servicio de Intereses Municipal (SIMU) que dé respuestas a la a la necesidades de desplazamiento entre Cangas, Donón y Vilanova. Fontela afirma que estas líneas se crean a petición de los concellos que consideran necesarios disponer de un servicio específico que no cubra los autobuses interurbanos. De esta manea, mediante un convenio, los concellos, en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte público, pueden atender nuevas concesiones internas o con otros concellos que responda al interés municipal.

Tras finalizar la reunión, el gobierno local considera que se confirmó la continuidad del refuerzo del servicio de autobuses durante el verano, en términos similares a los del pasado año, incorporando como novedad una línea de retorno entre Vilanova y Cangas. El Concello solicitó modificar el horario de última salida desde Donón, actualmente fijada a las 20.00 horas, proponiendo su ampliación hasta una franja entre las 21.00 y las 22.00 horas para mejorar el funcionamiento del servicio.

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También se propuso la extensión de este refuerzo a los fines de semana, cuestión que fue rechazada por la Xunta de Galicia, que justificó su decisión, según el ejecutivo local, en problemas de tráfico y retención en las vías de acceso. Asegura el tripartito que la administración autonómica considera inviable, en la situación actual, una mejora del plan de transporte regular para reforzar la conexión de las parroquias con el centro a lo largo de todo el año, argumentando la existencia de una demanda insuficiente. Ante esta situación, el Concello de Cangas continuará trabajando en alternativas que permitan dar respuesta a las necesidades de los vecinos. El gobierno de Cangas estudiará la creación del SIMU, con el objetivo de mejorar la conexión de las parroquias con el centro urbano. La solución de implantación de un SIMU se propone después de que la ampliación de la oferta de servicios de transporte en período estival, con autobuses adicionales de lunes a viernes en la zonas de playas, registrase una baja demanda, con una media de uso diario inferior a diez personas. En cuanto al transporte a los hospitales, Mobilidade informó que la empresa concesionaria confirmó que está en contacto con las autoridades portuarias para que, cuando se suspende el tráfico de ría, poner refuerzos en los horarios inmediatamente próximos a las cancelaciones de las líneas vigente que pasan por la estaciones marítimas de Cangas.