El pleno aprueba de Bueu la segunda modificación de la RPT y el pago de 620.000 euros en facturas

El pleno de Bueu celebró esta semana su sesión ordinaria, en la que se aprobó la segunda modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) municipal y el pago de casi 620.000 euros en facturas a través de un reconocimiento extrajudicial de deuda. Dos asuntos que salieron adelante con el voto favorable del grupo de gobierno BNG-PSOE y del edil no adscrito Daniel Chapela, que pese a ello fue especialmente crítico con la gestión del área económica.

El primero de los asuntos que centró el debate fue la actualización de la RPT. La concejala de Persoal, Silvia Carballo, aseguró que el documento fue «consensuado con sindicatos e representantes do persoal» y que supone una reestructuración para dar respuesta a las «necesidades da cidadanía». En este punto el PP votó en contra y su portavoz, Elena Estévez, argumentó que «non é normal estar cambiando cada ano a RPT» y acusó al ejecutivo local de «crear agravios comparativos» entre la plantilla municipal. Por su parte, Daniel Chapela lamentó que el asunto se tratase por vía de urgencia y sin pasar por la comisión informativa, aunque votó a favor porque «está claro que as administracións cambian e teñen que adaptarse ás novas necesidades».

El orden del día de esta sesión incluía un reconocimiento extrajudicial de deuda de 619.992 euros. El concejal de Facenda, Xosé Leal, explicó que el objetivo es «cumprir con todos os provedores que prestaron servizos no ano 2025 e que non puideron pagarse co crédito dese ano» y defendió que la cuantía pendiente de reconocer es «moi inferior» a la del ejercicio anterior. También avanzó que ahora toca afrontar una mejora a nivel interno para conseguir más ingresos e incrementar la capacidad recaudatoria.

Unas explicaciones que no convencieron a la oposición. Elena Estévez afirmó que «falta planificación e hai bastante malfacer por parte do goberno, que se salta todos os informes». Mientras, Daniel Chapela acusó al concejal de Facenda de «non dar unha a ben» y le reprochó que «non se digne a escoitar o que indica o interventor». Con todo, evitaron votar en contra del pago de las facturas a los proveedores. El PP se abstuvo y Chapela votó a favor «por responsabilidade».

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Donde sí hubo unanimidad fue a la hora de votar la moción del PP para reactivar la agrupación local de Protección Civil. Al texto se le añadió una enmienda para instar al gobierno local que primero convoque a la actual directiva para conocer su disponibilidad y si no es posible comenzar el proceso para crear una nueva agrupación.