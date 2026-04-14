El Plan R-Dixital de Sogama y la Mancomunidade do Morrazo usará IA para optimizar la gestión de residuos domésticos

Realizar un seguimiento a los residuos desde que entran en las plantas de tratamiento hasta que se convierten en un nuevo recurso listo para ser reutilizado. Este es el objetivo del Plan de Transformación Dixital (R-Dixital) que impulsa la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) y al que se acaba de adherir la Mancomunidade do Morrazo. Se trata de un sistema de trazabilidad que debe redundar en una gestión «máis sostible e eficiente» de los residuos, así como en un ahorro de costes.

La adhesión se formalizó este martes en Cerceda con la presencia del presidente de la empresa pública, Javier Domínguez Lino; la presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; y la gerente del ente supramunicipal, Alba Álvarez. Las dos partes rubricaron un convenio para acometer unas obras presupuestadas en casi 30.000 euros y que incluirán la dotación de equipos para captar, tratar y compartir las información. La financiación se repartirá a partes iguales entre la Mancomunidade do Morrazo y Sogama y la empresa pública se encargará además de suministrar e instalar el equipamiento informático necesario.

El objetivo de la iniciativa es avanzar hacia un modelo digital en la gestión de los residuos de origen doméstico con la introducción de herramientas como la inteligencia artificial (IA), que permitirán optimizar cuestiones como la recogida por parte de los ayuntamientos y su contribución al reciclaje. Este proceso de rastreabilidad de los residuos hasta su transformación en un nuevo recurso significa recopilar la información de cada camión que descargue en la planta de transferencia de A Portela para ponerla después a disposición de los ayuntamientos. «Para iso resulta necesario dispoñer de datos veraces e de calidade, que axudarán a Sogama e aos concellos a unha xestión máis sostible e eficiente», afirma la empresa pública, participada por la Xunta de Galicia y Naturgy.

El proyecto Traza y el Portal do Cliente

Desde Sogama explican que el programa R-Dixital está compuesto por dos pilares: el proyecto Traza y el denominado como Portal do Cliente. La misión de Traza es recoger y centralizar en una plataforma digital todos los datos relativos a la entrada de residuos, una tarea que se realizará en tiempo real. «Así redúcense as tarefas manuais, en moitos casos monótonas e repetitivas, e o erro humano», subrayan desde la compañía. La información se podrá consultar a través de herramientas de visualización flexibles para mejorar la monitorización y control del proceso. El objetivo es que el programa Traza esté operativo a mediados de este mismo año 2026.

Mientras, a través del Portal do Cliente los ayuntamientos podrán acceder al momento a cualquier indicador que necesiten y la previsión es que pueda arrancar en una primera fase de pruebas a principios del año 2027. La información que estará disponible incluirá los kilos de residuos que entraron en la planta durante un periodo concreto de tiempo, cocientes de producción de residuos per cápita, la aportación al reciclaje de la conocida como bolsa amarilla e incluso el peso del compostaje o bolsa marrón, el aumento o disminución de la bolsa negra (la fracción resto) o incluso realizar comparativas con otros concellos de similares características.

Este abanico de datos y estadísticas deberá redundar en la toma de decisiones más ajustadas a las necesidades reales del servicio. Por ejemplo, una mayor eficiencia en las rutas de recogida, modificar horarios o establecer logísticas de transporte adaptadas a las características de los municipios.

El Portal do Cliente está pensado también como canal de comunicación entre Sogama y los concellos y entidades adheridas al programa R-Dixital. Contará con un servicio de «chat-bot» [un programa informático basado en inteligencia artificial que mantiene conversaciones en tiempo real mediante texto o voz ], que estará activo las 24 horas al día para las consultas que sean necesarias.

El uso de la inteligencia artificial para las proyecciones de futuro

No será la única aplicación de la inteligencia artificial en todo este proceso puesto que esta herramienta permitirá que los entes locales y supramunicipales como la Mancomunidade do Morrazo puedan obtener proyecciones de futuro sobre la evolución de las distintas tipologías de residuos. Unos datos que servirán para presentar «escenarios probables» y para facilitar la anticipación a esos cambios.

El objetivo es que el programa R-Dixital alcance a las 37 plantas de transferencia repartidas por toda Galicia, las cuatro de biorresiduos y compostaje (una por provincia), el complejo medioambiental de Cerceda y el sistema de transporte ferroviario, con las estaciones de Guixar (Vigo), O Ceao (Lugo) y San Cibrao das Viñas (Ourense) y desde las que se transporta el 55% de toda la basura que se trata en las instalaciones de Cerceda.

La inversión prevista en este Plan de Transformación Dixital se acerca a los 3 millones de euros, contará con financiación de la Unión Europea (UE) y se enmarca dentro del plan de trabajo del periodo 2025-2030.