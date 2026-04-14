Noche triunfal del Vila de Cangas.

El club ganó medallas en el campeonato gallego de bateles en las categorías infantiles y juveniles. La Diputación de Pontevedra también homenajeó antes a las veteranas del club. ¡Vamos!

El límite del transporte urbano

Vamos a ver, que no se puede pedir por un lado que haya más transporte a la zona rural de Cangas y por el otro negarlo. En redes sociales, esas que utilizan los partidos para darse propaganda, aparecía ayer la portavoz del PP en Cangas, Dolores Hermelo, pedía más transporte a la zona rural desde una marquesina en Donón. No sabemos a quién se lo pedía, la verdad, porque no lo dice. Pero todo apunta a que al gobierno gallego, que es quien tiene las competencias del transporte, el que da y quita concesiones, aumenta y recorta horarios. Los concellos solo pueden pedir, que lo hacen. Cangas ya lo hizo el pasado año y lo volvió a hacer este. Esperemos que el gobierno autonómico no sea mucho de mirar las redes sociales.

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No está bien ser tres contra uno

Amén de lo anterior, hay que decir que no vale eso de ir tres concejalas a hablara con una directora xeral de la Xunta, porque intimida. Son tres contra una. Es que así cualquiera. Claro que la Xunta siempre te puede sacar el PIA o el SIMU y ganarte por goleada.