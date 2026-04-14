O Rompeolas
Noche triunfal del Vila de Cangas.
El club ganó medallas en el campeonato gallego de bateles en las categorías infantiles y juveniles. La Diputación de Pontevedra también homenajeó antes a las veteranas del club. ¡Vamos!
El límite del transporte urbano
Vamos a ver, que no se puede pedir por un lado que haya más transporte a la zona rural de Cangas y por el otro negarlo. En redes sociales, esas que utilizan los partidos para darse propaganda, aparecía ayer la portavoz del PP en Cangas, Dolores Hermelo, pedía más transporte a la zona rural desde una marquesina en Donón. No sabemos a quién se lo pedía, la verdad, porque no lo dice. Pero todo apunta a que al gobierno gallego, que es quien tiene las competencias del transporte, el que da y quita concesiones, aumenta y recorta horarios. Los concellos solo pueden pedir, que lo hacen. Cangas ya lo hizo el pasado año y lo volvió a hacer este. Esperemos que el gobierno autonómico no sea mucho de mirar las redes sociales.
No está bien ser tres contra uno
Amén de lo anterior, hay que decir que no vale eso de ir tres concejalas a hablara con una directora xeral de la Xunta, porque intimida. Son tres contra una. Es que así cualquiera. Claro que la Xunta siempre te puede sacar el PIA o el SIMU y ganarte por goleada.
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