Moteros do Morrazo celebra su concentración del 29 al 31 de mayo

El Motoclub Moteros do Morrazo organiza del 29 al 31 de mayo su concentración motera de Bueu, en la que será el decimoquinto aniversario de esta iniciativa, que volverá a incluir tres rutas por la comarca –una de ellas nocturna–, exhibiciones, sesión vermú, música y fiesta con dj’s y que aguarda un gran éxito de participación, similar al de los últimos años.

Las inscripciones están abiertas con la modalidad anticipada hasta el 22 de mayo a un precio de 22 euros (17 para socios), que serán 25 (20 para socios) en taquilla e incluyen la caña de bienvenida, bolsa de regalo, camiseta, antorcha, cena del sábado, desayuno del domingo y participación en los sorteos. El contacto es a través del correo mmorrazo@hotmail.com o el teléfono 623 494580.

La concentración arrancará el viernes con la apertura de las inscripciones y un concierto con los grupos La Última Legión y Top Líder. El sábado 30 habrá juegos tradicionales (carrera de sacos y tiro de cuerda), una ruta con pinchos y una exhibición de stunt a cargo de Paulo Martinho Freestyle. Luego actuará el grupo Son das Tabernas y a las 22 horas será la cena para inscritos. A las 12.30 de la noche se desarrollará la ruta nocturna con antorchas por las calles del centro de Bueu en honor a los moteros fallecidos. Al término de la misma la comitiva regresará al punto de partida para una fiesta que incluye queimada gratis y la actuación de Dj Cabreira, Dj Charlie y Dj Trafic House.

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El domingo 31 de mayo la jornada comenzará con el desayuno pra inscritos, previo a la ruta hacia Marín (de 11.30 a 12.30). A las 12.30 habrá una sesión vermú y pinchos con un cortador de jamón y la música de la charanga Charandonga para cerrar el evento a las 13.30 horas con la entrega de trofeos.