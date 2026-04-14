Abastecimiento
Moaña aprueba el proyecto para llevar la traída a A Marrúa
Redacción
El Concello de Moaña aprobó ayer, en Xunta de Goberno Local, el proyecto de ampliación de la red general de abastecimiento llevando la traída a todo el barrio de A Marrúa. Se trata del paso previo a la licitación de las obras, toda vez que ya se obtuvieron los permisos de Augas de Galicia, Carreteras y Patrimonio. Esta extensión en la red es posible gracias a la puesta en servicio, tras años de espera, del depósito de agua de Broullón.
Por otro lado, el Concello encargó recientemente un estudio para el abastecimiento en el resto de los barrios de la zona alta, cercanos a la carretera general PO-313, que son los últimos del municipio que carecen todavía de este servicio de la red general.
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