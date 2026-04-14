Manchan con excrementos el portal de un edificio en el barrio de O Real

Los vecinos del barrio residencial de O Real, en Moaña, denunciaron en las últimas horas un acto de vandalismo. El portal de un edificio de la calle Fragata Almansa amaneció ayer con manchas de excrementos en el cristal. Algunos de los afectados sospechan incluso que podrían ser de origen humano y relacionan lo ocurrido con el bullicio de un grupo de jóvenes que se dejó oír hacia las cinco de la madrugada.

Los residentes aseguran que no existe ningún conflicto vecinal que pueda explicar este episodio y, por el momento, no tienen sospechosos. El barrio lleva tiempo alertando de varios problemas de inseguridad, aunque la situación parecía haber mejorado desde que los ocupantes de una vivienda de la calle Méndez Núñez abandonaron el inmueble.

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Por otra parte, la Policía Local mantiene sus campañas de control del tráfico. Durante el viernes y el sábado identificó a tres conductores por presuntos delitos contra la seguridad vial: uno de ellos por carecer de permiso de conducir y los otros dos por circular con una tasa superior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Ambos fueron citados para un juicio rápido.