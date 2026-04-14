Traída en Moaña
Corte de agua en O Con, la mañana del miércoles 15, para mejorar la red de abastecimiento
Los afectados estarán sin suministro entre las 8.30 y las 15.00 horas
El Concello de Moaña advierte de un corte de agua programado en la red de abastecimiento de la zona de O Con. Los afectados estarán sin suministro entre las 8.30 y las 15.00 horas de este miércoles 15 de abril.
La razón de este corte es una actuación que consistirá en la instalación de nuevas válvulas en la red general de la traída de agua, para seguir trabajando en la sectorización y aumentar la eficacia de la misma. Esto facilitará, en un futuro, afrontar averías o fugas de agua dejando sin suministro al menor número posible de vecinos durante las obras.
La empresa del ciclo del agua en Moaña, la concesionaria Aqualia, aprovecha las obras de arreglo del tramo de calle paralelo a la playa de O Con para ejecutar estas mejoras, evitando así nuevas zanjas a corto plazo. Las obras en la calle permitirán reabrir la circulación cortada por los hundimientos en diciembre de 2025.
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