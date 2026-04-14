Movilidad
El Concello asfaltará el aparcamiento del CEIP A Guía
Invierte 15.600 euros para completar el «camino seguro» desde la capilla de A Peregrina
El Concello de Moaña concluirá la mejora de accesibilidad en el entorno del CEIP A Guía, que había iniciado con el pintado de un cebreado lateral a modo de senda desde el cruce de la capilla de A Peregrina y prohibiendo el aparcamiento en la otra margen. Ahora, con una inversión de 15.600 euros, el ejecutivo local aprueba un proyecto de asfaltado de la rampa final de llegada al colegio y del aparcamiento utilizado por docentes y trabajadores del centro escolar. Y es que la zona se encuentra muy deteriorada, con grandes baches. En proyecto, además, el Concello tiene las mejoras de la seguridad para los estudiantes tanto en la subida al CEIP Tirán como en los alrededores del CEIP Quintela, cerca de la carretera general PO-313.
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