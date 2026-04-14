El concello no ampliará el cementerio de Bueu pero proyecta nichos en Cela

El Concello renunciará a acometer a corto plazo la gran ampliación prevista en el cementerio municipal de Bueu. El proceso puesto en marcha por el gobierno local para la adjudicación de nichos y columbarios en los camposantos tanto de Bueu como de Beluso ha permitido comprobar la inexistencia de una demanda suficiente que justifique una actuación de esas dimensiones, tal y como reflejó la mesa de contratación del pasado viernes. Y es que de los 140 nichos y 105 columbarios puestos en el mercado únicamente se han solicitado 61 nichos y ocho columbarios, en unas cifras sensiblemente inferiores a las expectativas que tenía el ejecutivo local.

«Esta iniciativa nos ha permitido testar la demanda real que había, y que es mucho menor de la que esperábamos, a tenor de la lista de espera que había», señala el alcalde buenense, Félix Juncal, que no esconde que «carece de sentido mantener esa ampliación del cementerio como una actuación prioritaria, ya que con la oferta actual que tenemos cubriríamos perfectamente la demanda». Es más, incluso el concello se quedará con un importante lote de elementos para poner en el mercado en 2026 si existe un interés por parte de los potenciales usuarios.

La ampliación, pues, se quedará en stand by. El concello sí recibirá en su momento los terrenos correspondientes a los aprovechamientos urbanísticos de la ampliación del polígono empresarial de Castiñeiras, pero no retomará el proyecto de sobredimensionar el cementerio hasta que se detecten cambios significativos en el mercado. Esas parcelas quedarán en reserva para ese fin, «para cuando sea necesario utilizarlas».

En cambio, el gobierno local de Bueu sí va a incluir dentro de su cartera de actuaciones una pequeña ampliación del cementerio de Cela, de modo similar a las que ya se acometieron en los últimos años tanto en Bueu como en Beluso. «Aunque no hemos comprobado las necesidades y la demanda en este camposanto, el concello sí quiere tener un lote de nichos propios para poder ofrecerlos a las personas que los necesiten», afirma Juncal, que recuerda que existe un proyecto redactado desde hace años que ahora se recuperará para realizar las actualizaciones necesarias. El regidor apunta que Cela sí cuenta con parcelas disponibles gracias a la ampliación importante que se llevó a cabo en su momento, y que las solicitudes existentes se desbloquearon el año pasado.

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Más allá de esa ampliación prevista en Cela a medio plazo, lo que sí acometerá en este cementerio a lo largo de 2026 es una actuación de mejora y adecentamiento del lugar, una obra de carácter estético orientada a convertirlo en un espacio más amable y agradable. Los trabajos consistirán en la dotación de alguna zona verde y en mínimas intervenciones en varios puntos, al estilo de la obra que en su momento se ejecutó en el cementerio de Beluso.