El catálogo del litoral se cierra con un centenar de bienes e incorpora 8 pecios

Tras el proceso de aprobación inicial e información pública, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el catálogo de bienes de valor cultural del litoral de Galicia, tras el estudio de alegaciones desde los diferentes municipios, en el que la comarca de O Morrazo suma más bienes que con respecto al catálogo de octubre de 2025, por encima del centenar frente a los 76 de entonces. El catálogo incluye pecios de naufragios de barcos, considerados yacimientos subacuáticos, de los cuales seis se ubican en el litoral de Cangas y dos en el de Bueu. Se trata de los pecios Madrid, en Punta Subrido, Baixo da Borneira, Barra 2, Enseada de Barra, Punta Borneira y Valparaiso, en el bajo de A Borneira; y los de Punta Udra, frente a la playa de Mourisca en Bueu y el de Cova do lobo, en la isla de Ons. En todos ellos solo se permiten actuaciones encaminadas a la conservación, protección, consolidación e investigación de los bienes, con autorización previa de la administración competente en materia de patrimonio cultural.

Conservera de Curbera, en O Hío (Cangas). / Fdv

El catálogo es un paso previo de la Xunta para la conservación de los bienes del litoral, pero también para la estrategia de cambio de uso en algunos de ellos y que el patrimonio no se pierda dándole un destino turístico, compatible con su conservación y protección contribuyendo al desarrollo sostenible.

En Cangas se pasa de 31 a 37 bienes catalogados. Aparece incorporado el castro de O Facho de Donón, en O Hío, que antes no figuraba o el yacimiento de A Torre de Aldán, en San Cibrán, además de un islote, denominado Castiñeira, igualmente en San Cibrán. No puede faltar el antiguo complejo industrial de Massó, de la primera mitad del siglo XX, que figura desglosado en cuatro fichas. Tres de ellas nombradas como Fábrica da Anchoa —en alusión a la primera nave en Balea que Massó creó en 1939 adquiriendo dos salazones a Boán y Barreras—; y la antigua ballenera fundada en 1955. Después está otra ficha como Fábrica Massó, con la gran nave de la conservera.

Casa de Molezún, en Beluso (Bueu). / FDV

Consta catalogada la antigua conservera de Cervera en Salgueirón; la plaza de abastos y las naves de Ojea (Lago Paganini, Iglesias y aserradero de Solla), además de la antigua conservera Arbones al final de Rodeira, pero no figura el obelisco azul y blanco de la playa. En el catálogo aparecen el conjunto de hórreos y viviendas en Vilariño, antigua salazón «La señorita» o «de Lis» en el muelle de Río Esteiro en O Hío; el asentamiento neolítico de Lavapés en Pinténs, la conservera Curbera aunque sin la ficha de la casa pequeña; restos romanos en la playa de Pinténs y la villa romana de Pipín también; la torre baliza de Punta Couso, el petroglifo de Tombo dos Visos en Donón; yacimiento arqueológico de Viñó (antes Preguntoiro); salinas de la playa de Nerga, el ámbito de interés arqueológico As Forcadas en O Hío; el yacimiento de Avilleira asociado a la dinámica dunar de Nerga, el castro y petroglifo de Eiexiña en Nerga; los petroglifos de Punta Corbeira en Nerga y de Bouza da Laxe en Liméns, el yacimiento de la Praia dos Alemáns y el castro da Cunchosa en Menduiña.

Conjunto de Concepción Arenal en Moaña. / Fdv

Por lo que respecta a Moaña pasa de 16 a 21 bienes catalogados. Se incorporan el castro de Montealegre y el yacimiento arqueológico de O Regueiriño, en plena autovía do Morrazo, en Domaio; casa en Seara frente al pósito y un concunto de seis inmuebles en los números 17, 19, 21, 23, 15 y 27 de Concepción Arenal. Figuran también el asentamiento prehistórico de la playa de Niño do Corvo; el panteón funerario y la iglesia de San Xoán de Tirán, Cruz de piedra de Xosé Ramón González en O Con; el pazo de Méndez Núñez en O Real; casas en Concepción Arenal en los números 144, 138, 130 y 128 y en esta misma calle las carpinterías de Casqueiro y de Carlagho, además de la carpintería en la rúa da Praia en Samertolaméu que sigue en activo. Se protegen la capilla de Samertolaméu, el petroglifo de Meira y el cruceiro de la iglesia, así como la Casa da Fábrica en Verdeal (Domaio).

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Bueu es el municipio de O Morrazo con más bienes catalogados. Pasa de 29 a 44. Además de los dos pecios en Punta Udra y Cova do Lobo en Ons, se incorporan las casas de Montero Ríos, en el casco urbano, en los números 47/49; 55/57; 59/61/63; 67/69; 75/77/79; 45; 51/53; y 73. También casa y hórreo en la rúa Pescadoira y el conjunto de la isla de Ons. Consta la famosa casa Molezún en Beluso en donde también figuran doce casas frente a la playa los números 10, 11, 12, 13, 23, 26, 27, 28A, 28B, 32, 33 y 34; la antigua conservera de Pescadoira, la de A Roiba o las salazones de Ancoradouro y de Mourisca. Están los grabados de Canexol y el castro de Castelo dos Mouros en Ons; o Os chozos en la playa de Mourisca en Beluso, además de yacimientos.