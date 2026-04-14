Cambios en nombres de 19 lugares

Las alegaciones del Concello para que Cangas siguiera sin el nuevo apellido «de Morrazo» o con la proposición «do Morrazo», cayeron en saco roto y el nuevo nomenclátor entró en vigor el sábado con cambios en la denominación que tendrá que verse en las señalizaciones. Todavía es pronto para que el cambio pueda ser visible en las vías, no solo locales, sino provinciales y autonómicas, debido a que el Concello aún no recibió la respuesta a su escrito de alegaciones, pese a haber entrado ya en vigor los cambios. Por lo que esperarán a que llegue la respuesta por escrito antes de comenzar.

Un vecino señala el cartel que indica el lugar de «Berducedo». / Santos Álvarez

El nuevo nomenclátor ha establecido también cambios en algunos topónimos de lugares en los tres municipios de O Morrazo. En Cangas hay al menos nueve modificaciones a las que los vecinos se tendrán que ir acostumbrando. El barrio de Piñeiro, en Aldán, pasa a ser O Piñeiro. En la parroquia de Coiro sufren cambios los barrios de Agualevada que pasa a llamarse Augalevada; A Parada pierde su A y pasa a ser Parada a secas, al contrario que Rozada que pasa a ser A Rozada y O Xistro cambia la ‘x’ por la ‘s’ y es O Sistro. En la parroquia de Darbo los cambios afectan a O Castelo, cuyo toponimia pasa a Castelo; Cima de Vila, que ya era un nombre escrito de varias formas, será oficialmente Cimadevila, todo junto y no como a veces figuraba de Cima de Vila. El barrio de Cunchido incorpora el artículo y A Serra de Poente dejará de llamarse así para ser A Serra de Poñente.

El barrio de Isamil, en Meira, pasa a llamarse de A Isamil. / Santos Álvarez

En el concello de Moaña hay al menos siete cambios. Quizás el más llamativo será en el barrio de Isamil, en Meira, que pasa a denominarse A Isamil y gana artículo, tal y como señalan en el departamento de Normalización Lingüística del Concello. Santa Eulalia, en Meira, desaparece de la toponimia de Moaña, para ser Santa Baia. Los barrios de Ameixoada, Xalde, Paradela y Redondo ganan los artículos y a partir de ahora son A Ameixoada, A Xalde, A Paradela y O Redondo y en la parroquia de Tirán se añade un lugar nuevo: Fontes.

La responsable del servicio de Normalización Lingüísitca del Concello, Paula Soto, asegura que en general son pequeños cambios, ya detectados en 2007 cuando se hizo desde este Servizo de Normalización Lingüística el trabajo de campo de recogida de la microtoponimia, que dio lugar al proyecto Toponomia de Moaña, base documental sobre la que la Comisión de Toponomia de la Xunta trabajó para actualizar el nomenclátor que ahora se publica. En la actualización vuelve a confirmarse el nombre del barrio de Berducedo con ‘v’, aunque los vecinos insisten en identificarlo con ‘b’.

En Bueu, los cambios afectan a cuatro lugares. En Beluso, el topónimo de O Cabalo pasa a ser Cabalo a secas. Pierde la ‘o’ que gana, sin embargo, San Amedio, que pasa a ser O San Amedio. En la parroquia de Santa María de Cela, los lugares de Gándara e Igrexario pasan a tener artículo determinado y se llaman A Gándara y O Igrexario.

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