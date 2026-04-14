Reabre el ramal de acceso de la autovía sobre el talud de A Xalde

Los trabajos para reconstruir y asegurar el talud que se desprendió desde la Autovía do Morrazo sobre una vivienda de A Xalde, en Moaña, el pasado 11 de febrero, han permitido reducir al arcén el corte señalizado con conos en el acceso a la carretera desde la rotonda de San Martiño. Ayer, los conductores que se incorporaban desde A Rúa, en Cangas, ya se encontraron el ramal despejado, después de más de dos meses accediendo por la zona cebreada, una situación que, especialmente de noche, entrañaba riesgo.

Las obras de reposición del talud, sin embargo, todavía no han concluido. Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas señalan que los trabajos avanzan a buen ritmo y que todo el desnivel quedará asegurado antes de que termine abril. Hasta entonces, los conos naranjas seguirán ocupando al menos el arcén. El desplome del talud, provocado por los intensos temporales de lluvia de este invierno, causó heridas graves a un vecino, que continúa hospitalizado dos meses después.

La actuación supone una inversión de 780.000 euros. Durante el primer mes, los operarios acometieron la limpieza y el movimiento de tierras en la parte baja del talud, de unos 20 metros de altura. También levantaron un muro de mampostería y habilitaron en esta estructura los correspondientes drenes de trasdós, sistemas esenciales para evitar la acumulación de agua y la consiguiente presión hidrostática, con el objetivo de prevenir nuevos colapsos. Desde mediados de marzo, además, se inició la extensión del manto de piedra para reponer la parte del terraplén que se había desplazado, entre otras actuaciones.

Los trabajos que sí finalizaron ayer fueron los de estabilización del talud de la AG-57 a su paso por Gondomar, que también se había desprendido en febrero a causa de los temporales. En este caso, la inversión ascendió a casi 110.000 euros, una cuantía muy inferior a la destinada a la actuación en la Autovía do Morrazo.