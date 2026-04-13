Santos señala que si Sisalde abre sin urgencias las pedirán en los tribunales «por obligación»

Moaña sigue sumando concentraciones ante el centro de salud en la Casa de Mar en donde ayer los vecinos, con la presencia de la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), cumplieron 231 semanas consecutivas de movilizaciones para reclamar el regreso de las urgencias. Hoy volverán a hacerlo a mediodía en las concentraciones simultáneas en todos los centros de salud gallegos, convocadas por SOS Sanidade Pública en el Día Mundial de la Atención Primaria para frenar su desmantelamiento y promover su recuperación. Las protestas coinciden en momentos de mucha tensión en el personal sanitario por la decisión de la Xunta de que los centros de salud tengan guardias los sábados las 24 horas, en lugar de sólo a partir de las 15:00 como hasta ahora. La medida se iba a implantar desde el 1 de abril, pero se ha retrasado hasta el 1 de junio debido a la huelga médica y entre los profesionales cunde el pánico por cómo se va a resolver la falta de médicos.

En Moaña sigue la lucha entre el Concello y la Consellería de Sanidade por la falta de información sobre la apertura del nuevo centro de salud construido en Sisalde y si llevará o no el PAC con urgencias que, desde el covid, en 2020, fueron desplazadas a Cangas en donde se presta el servicio con los tres equipos unificados (dos de Cangas y uno de Moaña). La alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade aprovechó la concentración para enviar un «cariñoso» mensaje al conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, teniendo en cuenta que no responde a las solicitudes oficiales y lo hace a través de los medios de comunicación, en el que insistió en que si el centro de salud abre sin urgencias, el Concello irá a los tribunales, «no por confrontación, ni interés político ni partidista, sino porque defender los derechos de la sanidad pública es nuestra obligación institucional». Santos estuvo acompañada por el portavoz de la Plataforma da Sanidade, Gabriel Ferral, y miembros de su equipo de gobierno.

La alcaldesa recuerda al conselleiro todas las semanas de concentraciones que llevan realizadas, que no son «por capricho» y «en las que no pedimos nada extraordinario, sino algo tan básico como la atención médica las 24 horas del día todos los días del año tal como figura en la cartera del Sergas, en donde Moaña tiene un servicio de urgencias todos los días del año que ustedes lo incumplen». Añade que representa a un Concello que cedió gratuitamente los terrenos para un centro de salud «con el compromiso de mejorar la atención sanitaria de la vecindad, no de empeorarla». Por eso rechaza las declaraciones que realizó esta última semana la Consellería de Sanidad de que la alcaldesa no quiere que se abra el nuevo centro de salud: «No sólo es falso, sino injusto». Dice que Moaña siempre defendió un único principio, de que se cumpla el convenio firmado con la propia Xunta en el que se establece que el nuevo centro debe de prestar el servicio de PAC, al menos mientras no exista el Centro Integral de Saúde (CIS), que la consellería prevé en Cangas, «pero el CIS no existe y si existe que nos digan en donde está». Por eso que insistió en que abrir un centro de salud sin PAC no es abrir un centro sanitario completo y es consolidar una situación que lleva años dejando a Moaña sin atención continuada propia. Insistió en criticar la falta de respuesta a las peticiones de reunión del Concello, de información y de interlocución con la consellería y Sergas, en una situación «de falta de respeto institucional cara al Concello en el que ella representa a todos los vecinos y que defiende los intereses de todos los vecinos: «No me debo a las multinacionales, sólo al pueblo de Moaña» y pidió que devuelvan el PAC que «robaron» a Moaña.

Por su parte, Gabriel Ferral reprochó la estrategia de la Xunta para acabar con la sanidad pública y pidió que los pacientes no estén quietos ni callados y anima a participar hoy en las concentraciones en todo el país.

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Con respecto a la apertura del nuevo centro de salud, la Xunta sigue con el traslado de servicios al nuevo Centro Integral de Saúde Olimpia Valencia en Vigo y en su agenda estaba primero este traslado para luego empezar con el de Moaña, desde la Casa do Mar a Sisalde. El grueso del traslado en Vigo está realizado, a falta de médicos de familia y pediatras de otros centros, el 061 y un par de servicios que tienen que abrir nuevos. Por eso que no hay fecha, por el momento que se sepa, para el traslado al nuevo edificio en Moaña, que podría ya dejarse para después del verano debido a la organización de las vacaciones de verano del personal sanitario.