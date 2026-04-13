Sanidad en O Morrazo
Decenas de personas exigen más fondos y reducir las esperas para una cita en atención primaria
Colectivos de usuarios alertan de retrasos de ocho días de media para una consulta
Los colectivos de usuarios de la sanidad pública de O Morrazo convocaron este lunes concentraciones en distintos puntos de la comarca con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria. En Cangas, la Plataforma SOS Sanidade Pública leyó un manifiesto en el que exige elevar la inversión en atención primaria hasta el 25% de los presupuestos sanitarios, frente al 14% actual. El colectivo reclama además más recursos en especialidades como pediatría, salud mental, fisioterapia y salud bucodental para garantizar una atención integral. Demanda mejoras como que la hospitalización a domicilio se conceda por criterios sanitarios y no por la distancia al hospital.
En la concentración celebrada en Cangas participaron también vecinos de O Hío, que reclaman la recuperación de su médico, centralizado en Aldán desde la pandemia, así como la construcción de un centro de salud en los terrenos de O Viso, que serán devueltos por Sanidade.
En Moaña tomó la palabra Gabriel Ferral, de la Plataforma en Defensa da Sanidade. Ante la Casa do Mar, denunció esperas de hasta ocho días para ser atendido por el médico de cabecera, una situación que, según advirtió, agrava la presión sobre el servicio de urgencias, trasladado a Cangas desde 2020. Ferral reclamó una atención primaria «accesible, integral, comunitaria y de calidad».
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